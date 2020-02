Kate Middleton ganha prêmio por divulgar o uso de chapéus

Kate Middleton virou um dos maiores ícones fashions do momento e seu estilo é copiado por mulheres do mundo todo. Para compor os seus looks, de casamentos a eventos formais, a princesa não dispensa um acessório em especial: o chapéu.

E não é que sua marca registrada foi reconhecida? A The Headwear Association, associação norte-americana que divulga o uso dos chapéus, elegeu a princesa como a pessoa que mais bem divulgou o acessório em 2011. Kate, que teve 90% dos votos, é dona de uma coleção invejável de chapéus e vive sendo flagrada pelos fotógrafos com modelos lindíssimos. Entre seus designers favoritos estão nomes de peso como Philip Treacy, Sylvia Fletcher e Rose Cory.

Como resultado, Kate popularizou o uso do acessório, que já virou mania entre as celebridades e fashionistas por aí. É de tirar o chapéu!