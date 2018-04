A transformação das famosas que passaram por transição capilar

Eu tô me amando cada vez mais com esse cabelo! ♥️ Durante a transição é cada dia uma surpresa! 😂 tem dias que os cachos estão definidos, tem dia que ele está só ondulado, tem dias que ele não tá porra nenhuma 😂 dias que ele acorda querendo uma coisa e eu outra… E assim segue o baile! Só sei que tá sendo muito legal descobrir meus cachos, ondas, cabelinhos novos, até mesmo o frizz eu tô gostando! Lógico que tem dias que me irrita, mas aí eu lembro que é muito mais legal eu ter um cabelinho ou outro arrepiado do que ficar sofrendo com qualquer ondinha que aparecia e eu já saia correndo pra fazer progressiva, horas no salão, olhos lacrimejando, 3 dias com cheiro de formol na cabeça mesmo lavando, judiando do meu cabelo, fugindo sempre de MIM. Essa é a sensação que eu sentia inconscientemente e hoje em dia eu vejo isso. Quantas vezes não falamos ou fazemos coisas esperando a aprovação dos outros? Cada vez mais tenho percebido que o que vale é o que NÓS pensamos sobre nós mesmos. Já ouvi de tudo com meu cabelo cacheado. Que eu sou desleixada, que antes eu me arrumava mais, que com cabelo liso eu tinha cara de mais limpa… e sabe o que eu penso? FODA-SE! TÔ LIVRE PRA SER EU MESMA ♥️🙏🏻

