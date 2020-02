ExoHair: conheça a escova que alisa e recupera o cabelo

O produto contém proteínas derivadas do colágeno, que repõem falhas na cutícula dos cabelos

Foto: Dreamstime

O sonho do cabelo liso leva milhões de brasileiras aos salões de beleza para alterar a estrutura natural das madeixas. O problema: alisamentos, relaxamentos e progressivas deixam os fios ressecados e quebradiços.

Pensando em salvar a cabeleira dessas mulheres, o médico José Kacowickz criou uma escova, a ExoHair, que, além de chapar, recupera a saúde dos fios, pois elimina falhas na cutícula capilar. Tudo isso sem utilizar formol.

Apesar de ter sido lançada em 2011, somente agora a escova está disponível nos principais salões de quase todo o país a partir de R$ 300*.

Conheça melhor o produto e descubra se ele também atende a sua necessidade de beleza!

Raio-X

Por que alisa?

O produto contém proteínas ácidas derivadas do colágeno, que repõem falhas na cutícula dos cabelos. Em geral, o problema é consequência do uso excessivo de química, secador, exposição solar. “Ao repor tais proteínas, os fios ficam mais alinhados. Ou seja, mais lisos, macios e brilhantes”, explica a cosmetóloga, cabeleireira e técnica da marca Fátima Rodrigues.

Além disso, os ativos formam uma camada protetora ao redor dos fios que impede a entrada de água. Essa ação mantém o liso por mais tempo, considerando que a escova dura cerca de dois meses.

Quem pode?

Indicada para qualquer tipo de cabelo, o grau de alisamento dependerá de vários fatores: textura, nível de ondulação, frizz, sensibilidade… Em alguns casos, é possível alcançar o liso absoluto. A ExoHair também é compatível com qualquer química. Mesmo assim, o teste da mecha não deve ser dispensado.

Rapidinho

O procedimento, realizado apenas por profissionais que trabalham em salões de beleza, é simples e dura, no máximo, três horas. Afinal, tudo depende do tamanho e textura das madeixas. E mais: não deixa cheiro e o cabelo ainda pode ser lavado no mesmo dia do alisamento.

*Preço pesquisado em fevereiro de 2012