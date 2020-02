Está sofrendo com a queda do cabelo? Entenda as causas e veja como minimizá-la!

Nada de estresse! Ele pode é grande responsável pela queda dos fios

Caem mais de 100 fios do seu cabelo por dia? Então você está com o couro cabeludo doente. Hábitos alimentares ruins, stress e distúrbios hormonais da tireoide e dos ovários são os principais motivos da queda de cabelo nas mulheres. Outros problemas que também fazem os fios despencar: infecções, seborreia, doenças autoimunes e depressão. O maior vilão é o stress. Isso porque o hormônio cortisol, liberado quando estamos sob tensão, desacelera a divisão celular na raiz, levando à queda. Um exame de sangue ajuda a saber o motivo do distúrbio, assim como um teste chamado scanner do couro cabeludo, que fornece uma imagem da região aumentada em 8 mil vezes.

Nessa lista entra ainda os efeitos do tempo. Com o passar dos anos há também a diminuição de atividade das glândulas sebáceas, o que deixa o cabelo e o couro cabeludo ressecados. o manto hidrolipídico (camada de gordura e água que reveste a pele) começa a enfraquecer, resultando na perda de vitalidade e nutrição da raiz, que passa a fabricar um fio mais fino e frágil. Resultado: fios em queda livre.

Por isso os especialistas recomendam o cuidado na alimentação:

· Itens ricos em ácidos graxos essenciais (ômegas 3 e 6, encontrados no salmão e em castanhas) corrigem problemas já existentes e previnem novos prejuízos.

· Vitaminas C e E (laranja, limão, morango, amêndoas, amendoim) protegem e reconstroem o fio e combatem os radicais livres.

· Magnésio (abacate, abacaxi, nozes) é um mineral que ajuda a constituir a proteína do fio. Vale ressaltar que o cabelo tem uma função nula do ponto de vista fisiológico, sendo assim, quando o organismo está passando por alguma alteração, como uma doença, ele determina que para o bulbo capilar irão apenas os nutrientes que estiverem sobrando. “Se necessário, o médico pode prescrever a suplementação desses ativos”, sugere Valcenir Bedin. Segundo a nutricionsta Fernanda Granja (SP), o complemento de colágeno também é importante, já que melhora a estrutura do cabelo e ajuda no fortalecimento e no crescimento dos fios.

Complemente a alimentação…

1. Colágeno, Nutraway, R$ 22* (120 cápsulas)

2. Exímia Fortalize, FQM Derma, R$ 90* (30 cápsulas)

3. Imecap Hair, Imecap, R$ 42* (60 cápsulas)

4. Rennovee Hair & Nail Solution, Nutrilatina, R$ 105* (30 cápsulas)

5. Cabelo & Unhas, Oenobial Paris, R$ 115* (30 cápsulas)

6. Massa Capilar Antiqueda, Innéov, R$ 110* (60 cápsulas)

*Preços pesquisados em abril/2013