Esta franja fica perfeita com qualquer corte

Acertar na escolha da franja pode ser como jogar na loteria. Nem sempre se tem sucesso na primeira vez. Tanto é que existem guias para auxiliar quem quer evitar arrependimentos ao enfrentar a tesoura. O mais popular deles indica o modelo ideal de franja a partir do formato do rosto.

Mas, entre tantas alternativas, existe aquela que pode ser chamada de coringa. Combinando com todo tipo de corte, as wispy bangs são leves e com uma pegada retrô, dando ao visual um ar totalmente despojado. Também não possuem uma manutenção complicada, o que as tornam perfeitas para a correria do dia a dia.

Não é a toa que este modelo de franja foi e continua sendo o favorito de muitas famosas, já tendo feito a cabeça de celebridades com Jennifer Lopez, Dakota Johnson e Camila Cabello.

Veja abaixo as mais variadas possibilidades de usar essa franja:

