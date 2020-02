Escova à base de fruta alonga e hidrata os fios

Produto leva extrato da fruta cherimoia,

queratina e jojoba

Foto: Divulgação

A cherimoia é uma fruta natural do Peru, com aparência e sabor semelhantes aos da fruta-do-conde. Ela tem o poder de alongar e fazer uma super-hidratação nos fios. O produto leva o extrato da fruta, queratina e jojoba. ”A escova repõe os aminoácidos dos fios. Assim, ele desembaraça e hidrata até os cabelos mais rebeldes”, diz a cabeleireira Élida Paula Pereira, do Salão Natural Belle, em São Paulo.

A especialista adotou o tratamento no final do ano passado. ”É um sucesso. Fazemos 20 aplicações por semana. Hoje, nenhuma mulher precisa mais de formol para ficar com o cabelo liso”, diz.

. Quanto custa

De R$ 80 a R$ 150 por sessão.

. Marca

Soft Hair Care, da Corpore. Tel.: (19) 3463-2971

. Manutenção

Depende do cabelo. Os mais ondulados precisam de até cinco sessões, uma por semana.

. Indicação

Para todos os cabelos, dos mais finos aos crespos. Ideal para quem deseja fios lisos e macios. O tratamento é hidratante.

. Vantagens

É liberado para todas as mulheres e relaxa o cabelo para sempre – sem usar formol.

. Contraindicações

Não há. Apesar de ser feito com produtos naturais, grávidas devem consultar o médico antes de fazer o tratamento.

. Venda

O produto é vendido só para salões de beleza. Saiba onde encontrá-lo com o distribuidor.

Quero fazer o tratamento até ficar com os fios lisos

Marilucia Moreira, 24 anos, professora, São Paulo, SP



Antes, o alisamento não durava. Agora meu cabelo está sedoso

Foto: Emerson Rodrigo

”Eu tinha sempre à mão defrisantes, umidificadores e cremes para pentear. Mesmo assim, meu cabelo armava. Em dias muito quentes, eu suava e ele se rebelava. Quando fazia uma escova no salão de beleza, o alisamento não durava nem um dia. Uma tristeza: bastava eu sair do salão e pronto, os cachos voltavam a me atacar. Depois da escova de cherimoia a história foi outra. Eu só fiz uma aplicação por enquanto. Ainda assim, todos notaram que meu cabelo está mais brilhante e sedoso. Meu plano é continuar o tratamento até a quinta sessão e ficar com os fios lisos pra sempre.”