Dois penteados inspiradores de Julia Roberts para cabelos longos

Julia Roberts usa os fios soltos em duas ocasiões diferentes

Foto: Getty Images

A estrela Julia Roberts roda o mundo para divulgar o filme “Comer Rezar Amar”, e sempre aparece com um visual renovado nos tapetes vermelhos. A estrela sabe aproveitar suas madeixas longas para fazer penteados variados. E quando usa os fios soltos, eles são cuidadosamente amassados e bagunçados, trazendo volume e mais movimento ao visual.

Coque trabalhado da atriz

Foto: Getty Images

Um dos penteados de Julia é o coque trabalhado, como o que ela usou na pré-estreia do filme no Japão, em 17 de setembro. O penteado é amarrado para esconder os grampos. A frente é lisa, com pomada para segurar o frizz.

Para fazer um coque frouxo, alternativa similar ao usado por Julia, prepare cachos grandes com um babyliss e puxe todo o cabelo para trás, como em um rabo. Segure a base do rabo e torça o cabelo.

Em seguida, enrole o cabelo torcido, com a ponta para cima e prenda com grampos. Deixe as pontas soltas. Você também pode soltar alguns fios e passe spray para fixar.

Aprenda outros penteados: Como fazer penteados lindos e práticos

Rabo de cabelo soltinho traz charme ao visual

Foto: Getty Images

O rabo de cavalo bagunçado foi o look para outro evento no Japão: preso de forma soltinha, com a franja jogada na lateral e um leve volume no topo da cabeça, que dá um ar retrô ao penteado.

Na hora de prender o cabelo, puxe todos os fios para trás e segure-os com um elástico um pouco abaixo do topo da cabeça, para que não fique muito alto. Pegue uma mecha do cabelo e enrole ao redor do elástico, para escondê-lo. Prenda a mecha com um grampo pequeno.