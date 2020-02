Dicas para reduzir e controlar o volume do cabelo

Com alguns truques os seus cachos ficam controlados e da forma que você quiser.

Foto: Getty Images

Quando for ao salão…

– “Aposte em cortes em camadas longas cortadas a partir do queixo. Eles são ótimos para tirar o volume e ainda dão balanço em qualquer tipo de fio”, ensina a hairstylist Sonia Nesi. Dica das boas: passe longe dos cortes retos!

– Invista em procedimentos que diminuem o volume e, ao mesmo tempo, não destroem os cabelos. Quais? As especialistas indicam selagem, que fecha as cutículas do cabelo, ou a cauterização, que trata e repõe a queratina dos fios.

– Faça uma boa hidratação todo mês. Entre as novidades mais indicadas para reduzir volume e controlar o frizz estão a hidratação de óleo de moringa e cristais de açúcar e outra à base de manteiga de murumuru.

Truques para o dia a dia

– Prefira pentes de madeira e com dentes largos. Eles evitam o arrepiado dos fios. E invista em leave-ins para domar o volume.

– Penteie os cachos apenas quando eles estiverem úmidos. Isso evita que eles se desmanchem e fiquem com aquele aspecto armado tão indesejado.

– Acordou com o cabelo indomável? Temos a receita: misture água com uma colher (sopa) de creme sem enxágue e coloque em um borrifador. Passe no comprimento dos fios secos e amasse os cachos com as mãos. Depois, ajeite a raiz com um pente-garfo.

Invista nos produtos certos para os seus fios!

Foto: Divulgação

1. Leave-in para cabelos crespos, Alta Moda é…, R$ 14* – Além de manter a hidratação dos fios, o leave-in protege o cabelo da umidade minimizando o frizz.

2. Xampu Americanliss, Miskito, R$ 44,80* – Enriquecido com óleo de ojon, avelã e argan, ele limpa sem agredir os fios.

3. Ampola Nutrição Antivolume, Aneethun, R$ 12* – Com manteiga de pistache, ela devolve nutrição e marciez ao cabelo fragilizado.

4. Protetor Solar Arpsun, Arpoador, R$ 20* – Ele ajuda a deixar os fios baixinhos e protegidos da ação dos raios UV!

Hidratação caseira: anote os ingredientes dessa poderosa receita

A hairstylist Sonia ensina a receitinha incrível para reduzir o volume. “Aplique no comprimento dos fios limpos e úmidos, sempre massageando com suavidade”, ensina. Espere 20 minutos e enxágue bem com água morna. Seus cabelos vão ficar baixinhos!

Ingredientes:

¼ de abacate

1 colher (sopa) de iogurte natural

1 colher (sopa) de mel

Modo de fazer:

Bata tudo no liquidificador e está pronto!

* preços pesquisados em outubro/2013