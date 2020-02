Dicas para domar o cabelo durante a noite

Água de coco hidrata os fios e reduz o volume

Foto: Getty Images

Elástico neles

Um dos motivos para acordar com os fios arrepiados é deixá-los mal presos. Se quer manter tudo em ordem sem prejudicar as mechas, faça um rabo de cavalo solto, na altura da nuca. “Use elástico com tecido, que não quebra a fibra”, orienta Alex Safra, cabeleireiro do Espaço Be.

Truque caseiro

Sabia que água de coco hidrata e leva aminoácidos para os fios, reduzindo o frizz e o volume? Basta colocar a água num borrifador e, antes de dormir, aplicar um pouco do líquido no cabelo e penteá-lo. Repita duas vezes por semana. Deixe a água na geladeira por até sete dias.

Escova certa

Palavra de especialista: com o acessório certo você minimiza o frizz e o volume dos fios pela manhã. O truque é pentear o cabelo usando uma escova raquete (reta atrás), com cerdas macias. “Com ela, você deixa os fios uniformes e diminui a chance do arrepiado”, garante Alex.

Ação sem enxágue

Usar leave-in antes de dormir reduz o arrepiado. A aplicação deve ser feita nos fios úmidos, mas você precisa secá-los antes de dormir. “Deitar com o cabelo molhado contribui para que ele ‘acorde’ desarrumando”, alerta Alex. Vale repetir o truque diariamente!

Trança poderosa

Divida os cabelos em três partes e faça uma trança solta abaixo da nuca. Além de evitar o excesso de volume, você ganha um leve ondulado ao acordar. Caso não queira esse efeito, trance apenas duas mechas.

Hidratação na madrugada

Se não for usar leave-in nem água de coco, que tal passar um creme com ação noturna? “Com ele você mantém a fibra capilar hidratada, o que vai ajudar o fio a não eriçar durante a noite”, diz o cabeleireiro. Com essa hidratação, o cabelo volta a ter maleabilidade e arma menos. Passe o creme duas vezes por semana, bem longe da raiz. Confira algumas opções:

Foto: Divulgação

1. Advance techniques restauração intensa, da Avon. R$ 14*

2. Creme de tratamento noturno reconstrução estrutural, da Seda. R$ 9,65*

3. Creme de tratamento noturno reconstrução completa, da Dove. R$ 12,99*

4. Creme de tratamento linha óleo reparação 3 da Garnier Frutics, da Garnier. R$ 9,90*

5. Tratamento noturno Pantene pro-v restauração profunda, da Pantene. R$ 8,90*

Foto: Divulgação

6. Nutri meyber noturno, da Márcia Cosméticos. R$ 7,99*

7. Novex noite creme de tratamento, da Embelleze. R$ 8*

8. Elsève reparação total 5 especial química tratamento noturno, da L’oréal Paris. R$ 8,90*

9. Creme para pentear, da Vitturia Cosméticos. R$ 25,40*

10. Creme noturno natura plant hidratação reparadora, da Natura. R$ 23,90*

*Preços pesquisados em março de 2011