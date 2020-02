Dicas para cuidar dos cabelos coloridos

Evite lavar os cabelos todos os dias

Se você tem cabelos coloridos, é preciso estar atenta aos cuidados que os fios quimicamente alterados necessitam. Por isso, conheça algumas dicas dadas por profissionais da área…

Coloração sempre viva

Fios bonitos não podem estar desbotados – têm de esbanjar cor, luz e maciez.

1. Xampus livres de sulfato

A novidade no mercado são os xampus sem lauril sulfato de sódio, uma substância detergente que detona a saúde e beleza dos fios, especialmente quando se usa secador. Os cabelos coloridos ficam logo desbotados com os produtos que contêm o ativo, por isso invista nos livres de sulfato, que retêm o pigmento da fibra capilar, evitando assim a perda de cor.

2. Atente-se à lavagem

Muita atenção: não lave o cabelo todos os dias e, sim, no máximo, três vezes por semana. Tudo para evitar o desbotamento – cores fortes como vermelho e cobre mancham com facilidade. No lugar do condicionador, use uma máscara de tratamento com queratina, especial para os tingidos.

3. Fios clarinhos

As loiras e descoloridas devem investir apenas em produtos específicos para fios clarinhos. E, antes de secar, precisam usar um protetor térmico, que forma uma película ao redor da fibra capilar evitando a perda de brilho.

4. As exigências de cada cor

Abuse do leave-in com filtro solar para a cor não oxidar

Loiros

As cores claras desbotam rápido. Para evitar a descoloração, maneire na lavagem para a sua nuance não ir para o ralo, literalmente.

Lave a cabeça somente uma vez por semana. Massageie a raiz e não esfregue o comprimento – o xampu que escorre já é suficiente para limpar.

A cada sete dias faça o último enxágue com chá de camomila frio. Hidrate o cabelo semanalmente para manter o brilho e abuse dos leave-in com filtro solar para a cor não oxidar.

Castanhos

Naturais ou com reflexos precisam de condicionador sem enxágue, máscara hidratante e leave-in com FPS para manter a tonalidade brilhante e viva.

Acobreados

As tinturas avermelhadas e cobre têm as moléculas maiores e mais fáceis de quebrar. Resultado: em 15 dias o ruivo fica ferrugem.

É a cor que desbota mais depressa, então lave somente duas vezes por semana ou dia sim, dia não, se o seu cabelo for superoleoso. Use água morna ou fria para prolongar o tom e invista em produtos para cabelos tingidos.

Estenda o prazo de validade da sua coloração dando uma folga para secador, chapinha e babyliss. Eles aquecem e ressecam os fios levando a cor embora bem rapidamente.