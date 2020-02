Dicas e produtos para fazer seu cabelo crescer mais rápido

Estimular seus fios a crescerem mais rápido é simples: basta “nutrir” o bulbo capilar

Foto: Dreamstime

Antes de mais nada, você precisa saber:

Quanto o fio de cabelo cresce por mês? Até 1,2 cm.

O que pode prejudicar o crescimento? São cinco as principais possibilidades, citadas abaixo em ordem decrescente de ocorrência, segundo Valcinir Bedin, dermatologista especialista em cabelos:

· Alterações hormonais decorrentes de ovários policísticos e/ou na glândula tireoide.

· Alimentação pobre em nutrientes essenciais ao crescimento dos fios.

· Doenças crônicas, como diabetes e câncer.

· Aumento da produção sebácea, o que pode levar a uma inflamação no couro cabeludo (dermatite seborreica).

· Alterações genéticas, como má-formação do folículo capilar. Neste caso, o cabelo não tem força para crescer. Na maioria das vezes, o problema é identificado logo na infância.

Como saber se estou com algum problema? Fique atenta à queda e ao afinamento dos fios. “Os indícios de uma queda anormal e frequente das madeixas são: excesso de cabelo no ralo do chuveiro, na escova, na pia do banheiro, no banco do carro, na roupa e na cadeira do trabalho”, explica o dermatologista especialista em cabelo Luciano Barsanti.

Até 2,4 cm a mais por mês!

Os segredos da suplementação que pode fazer seu cabelo crescer duas vezes mais

Estimular seus fios a crescerem mais rápido é simples. Basta “nutrir” o bulbo capilar (onde os fios são fabricados).

Funciona assim: o bulbo precisa de determinada quantidade vitaminas e minerais para que as madeixas se alonguem na velocidade normal. “Quando aumentamos essa quantidade, aumentamos também a velocidade de crescimento do cabelo”, explica o especialista Valcinir Bedin.

A saída? Manipular uma medicação com os nutrientes imprescindíveis à saúde dos cabelos. A formulação exata varia de pessoa para pessoa. “Os nutrientes são os mesmos para todo mundo, mas a quantidade de cada um deles depende das carências de cada paciente”, diz Valcinir. Ou seja, só um médico pode prescrever a composição certinha para você.

Quais nutrientes são esses? Cisteína (aminoácido), vitaminas do complexo B e sais minerais (ferro, zinco, cobre e magnésio).

Come que cresce

O cabelo é reflexo da sua alimentação. Certos nutrientes são essenciais à saúde dos fios

Proteínas: o cabelo é constituído quase que unicamente de proteínas. “Elas são a matéria-prima essencial para a formação do fio”, afirma o dermatologista Luciano Barsanti.

Onde encontrar: carnes, frango, peixe e ovo.

Ferro: o mineral mais importante para os fios. “Ele permite que o cabelo absorva todos os outros nutrientes”, explica o dermatologista Valcinir Bedin.

Onde encontrar: carnes, feijão, lentilha e folhas verde-escuras, como espinafre e couve.

Enxofre: funciona como antiinflamatório e antifúngico, protegendo o couro cabeludo de infecções.

Onde encontrar: couve, agrião, repolho e couve-flor.

Cálcio, selênio, zinco e vitaminas do complexo B : atuam diretamente na multiplicação celular, ou seja, são responsáveis por aumentar a produção e velocidade de crescimento dos fios.

Onde encontrar: Cálcio: leite e seus derivados.

Selênio: peixes, grãos, carnes, leite.

Zinco: leite, fígado, moluscos, farelo de trigo.

Vitaminas do complexo B: carne de porco, fígado, vísceras, legumes, grãos integrais (vitamina B1); leite e derivados, ovos, vegetais de folhas verdes (vitamina B2); carne de porco, farelo e germe de cereais, leite, gema de ovo, farinha de aveia (vitamina B6); fígado, leite e derivados, carnes, ovos ( vitamina B12).

4 atitudes que turbinam os fios

Pare de fumar

“Nicotina reduz o fluxo sanguíneo nos bulbos capilares e interfere na velocidade de crescimento do fio”, diz o especialista Barsanti.

Banho: só com água morna ou fria

“A água quente tira a proteção natural dos fios, prejudicando a saúde do cabelo”, diz o dermatologista Valcinir Bedin.

Relaxe! O estresse afeta a produção do DHT, hormônio que causa o atrofiamento do bulbo capilar.

Não massageie demais o couro cabeludo: a atitude pode prejudicar a saúde do couro cabeludo. A massagem estimula o trabalho das glândulas sebáceas, provocando o acúmulo de gordura ao redor dos fios. “É possível ter uma inflamação chamada dermatite seborreica, de onde se origina a caspa”, acrescenta Luciano Barsanti.

