Crie um penteado sexy com cabelo solto

Ganhe cachos como os de Paloma Bernardi ou um liso com efeito, como o de Sabrina Sato

Fotos: Agnews

Nem só de cabelo preso vivem os looks festivos. O longo ou o curto podem ficar muito charmosos num penteado solto, que valorize a forma e a textura dos fios. Inspire-se em algumas famosas para criar um penteado que mais combine com seu estilo:

Paloma Bernardi

Faça uma escova volumosa, sem definir risca no topo da cabeça. Enrole bobs médios nas pontas e solte-os após 15 minutos. Ajeite o cabelo com as mãos “sujas” de pomada.

Sabrina Sato

Comece com uma escova modeladora – seque as mechas para fora. Com um pente fino, desfie os fios da nuca para deixar o topo da cabeça volumoso. Finalize com spray fixador.

O repicado de Marília Pera rejuvenesce; o liso de Ildi Silva tem movimento

Fotos: Agnews

Marília Pêra

O cabelo repicado, na altura da saboneteira, rejuvenesce e fica bonito com pouco. Aplique spray de volume na raiz e, com secador, escove os fios. Prenda bobs largos por dez minutos.

Ildi Silva

Passe leave-in termoativado e faça uma escova lisa. Depois separe o cabelo em mechas largas, enrole-as e prenda com grampos. Solte após dez minutos – os rolos ajudam dar movimento.