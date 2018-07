7 tons de castanho para quem quer mudar o visual sem deixar de ser morena

Nem sempre é preciso radicalizar para uma mudança completa no visual. Pontos iluminados ou mechas mais aquecidas são capazes de suavizar as linhas do rosto, rejuvenescer e valorizar o tom da pele daquelas com fios marrons. Inspire-se:

Golden toffee

Se há uma tendência de tons de cabelo para os próximos meses, pode-se dizer que são as nuances quentes. Os platinados e loiros abertos cederam espaço aos dourados, como o tom golden toffee. Quem garante é a colorista Even Riawna Capri, que cuida das madeixas de atrizes de Hollywood, como Jennifer Lawrence. Segundo ela, eles são ótimas apostas para iluminar o seu castanho.

Honey balayage

Outra opção são mechas na técnica honey balayage, que garante mechas finas em tom mel para garantir dimensão entre os fios sem marcações.

Caramel latte

A referência ao doce caramelo não é à toa: a cor promete deixar o castanho do cabelo com um aspecto mais “queimado” e levemente mais claro que a cor natural. Porém, a técnica não fica igual para todos os tons de cabelo. No castanho mais claro, a coloração chega perto do loiro. Já no castanho escuro ou até preto, o tom caramelo fica mais em evidência.

Avelã

O cabelo da advogada Amal Alamuddin Clooney tem fundo quase preto e mechas de três diferentes tons abaixo de seu natural, todas próximas à cor de avelã. As luzes começam, aproximadamente, a quatro dedos da raiz. Segundo a publicação norte-americana Allure, o tom vem sido chamado de Mahogany.

Chocolate apimentado

Fundo chocolate com mechas apenas no comprimento foi a escolha da modelo Bella Hadid. Apesar do castanho desde a raiz, o que chama atenção no visual é a parcela iluminada das pontas com uma nuances acobreadas.

Caramelo tostado

O tom caramelo eleito por Olivia Wilde valoriza o rosto angular da atriz. Ele também é perfeito para dar sensação de volume nos fios mais finos – melhor ainda se completar o look com um corte repicado. A parte boa é que, se bem feita, a coloração fica tão difusa no castanho que não exige retoques frequentes.