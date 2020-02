Coque de festa: inspire-se nos penteados do Grammy Awards 2014

Colbie Caillat aliou a trança embutida ao coque alto

Fotos: Getty Images

Trança embutida + coque torcido (Colbie Caillat)

De frente parece só um coque torcido no alto da cabeça, mas ao virar a cabeça a surpresa é a trança embutida na nuca. Se for arriscar em casa, vire a cabeça para baixo e comece uma trança embutida com mechas da nuca, siga até o topo da cabeça e faça um rabo de cavalo alto. Torça todo o comprimento, enrole em volta da base e prenda com alguns grampinhos.

Kacey Musgraves escolheu um penteado simples e chique

Coque baixo + volume na raiz (Kacey Musgraves)

Para garantir volume na raiz, seque o cabelo com o jato do secador contra o caimento dos fios. Prenda um rabo de cavalo baixo e desfie o comprimento. Enrole em volta da base e deixe alguns fios propositalmente soltos para dar o ar bagunçadinho. Finalize com pomada em pó para segurar tudo no lugar e dar o acabamento mate.

Katy Perry recorreu ao aplique de coque

Coque grande com aplique de nós (Katy Perry)

Aplique gel e penteie os cabelos para trás com a ajuda de um pente fino, tomando cuidado para não deixar nenhum fio fora do lugar. A seguir, esconda todo o comprimento com um aplique de coque bem volumoso da cor exata do seu cabelo.

Paris Hilton criou um bagunçado com volume

Bagunçado despretensioso (Paris Hilton)

Desfie bem os fios do topo com um pente fino e dê borrifadas de xampu seco para garantir volume e efeito mate. Pegue mechas aleatórias, torça-as e vá prendendo com grampinhos, concentrando o penteado na parte de baixo da cabeça.

Sarah Hyland apostou no acabamento podrinho

Coque simples + acabamento podrinho (Sarah Hyland)

O penteado despojado, sempre uma boa pedida, é fácil de fazer. Seque o cabelo bagunçando os fios do topo para criar volume e, se necessário, desfie um pouco com o auxílio de um pente fino. Prenda o cabelo em coque no meio da cabeça, deixando alguns fios soltos na frente para criar o efeito podrinho.