Copie os cortes de cabelo das famosas

Foto: Divulgação/Globo

Nada melhor do que começar um ano novo com um cabelo diferente. E melhor se ele for fácil de cuidar. Ainda mais no verão. A estação do calor pede cabelos fáceis de cuidar. “Os novos cortes possibilitam praticidade e são os ideais para mulheres que trabalham fora ou para donas de casa e mães muito ocupadas”, diz o cabeleireiro Tony Borba, de São Paulo.

As madeixas de comprimento médio, na altura dos ombros, e repicadas nas pontas serão as mais pedidas nos salões, segundo os especialistas. “A tendência é valorizar a aparência leve e com movimentos”, conta Tony. Mas os cabelos curtos e longos também ganharão destaque, desde que com as pontas repicadas e ondulações. Inspire-se nas celebridades que já mudaram o visual e se prepare para passar a estação do calor repaginada e linda!

Cabelo longo

Sophie Charlotte mostra como é possível combinar o repicado com mechas onduladas. Para copiá-lo, a sugestão dos especialistas é cortar as madeixas em camadas. O visual combina com cabelos lisos e cacheados

Foto: Reprodução

Passo a passo

1. Para criar o efeito repicado na parte da frente dos cabelos, divida mechas no sentido diagonal e puxe-as para frente na direção do queixo. Depois, defina o comprimento e corte.

2. Na parte de trás, divida o cabelo ao meio. Depois, separe cada lado em mechas diagonais. Eleve cada mecha a 45 graus, defina o comprimento e corte.

Patrícia Poeta repicou os cabelos na altura dos ombros

Foto: Divulgação/Globo

Cabelo médio



A jornalista Patrícia Poeta repicou os cabelos na altura dos ombros. A franja vai até a altura da boca. O corte médio e com as pontas desfiadas, também podem ser combinados com uma leve franja lateral.

Foto: Reprodução

Passo a passo

1. Na parte de trás da cabeça, faça divisões em pivô (formato de raio de bicicleta). Comece de baixo para cima, elevando cada mecha a 90 graus e cortando.

2. Na parte da frente da cabeça, divida os cabelos em mechas e puxe-as para frente. Eleve a 90 graus e corte.

Guilhermina Guinle não abre mão dos cabelos curtos

Foto: Divulgação/Globo

Cabelo curto

Guilhermina Guinle não abre mão dos cabelos curtos. O desfiado deixa o visual despojado. Pontas assimétricas deixam o visual da atriz descontraído. Além disso, por ficarem leves, são ideais para a estação quente.

Foto:Reprodução

Passo a passo

1. Na parte de trás da cabeça, divida os cabelos da nuca em três mechas no sentido horizontal. Depois, eleve cada uma a 45 graus, defina o comprimento e corte.

2. Da parte superior da nuca até a parte da frente, divida mechas no sentido vertical. Eleve cada uma a 90 graus e corte.

