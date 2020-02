Conheça os tipos mais comuns de alisamento

Hoje, diversos alisamentos ajudam também a hidratar o fios e a deixá-los com aspecto natural

Foto: Dreamstime

1. Escova progressiva

Indicação: Todos os tipos de cabelos.

Resultado: Alisa os fios ondulados. Já os crespos e armados perdem volume.

Princípio ativo: “Em geral ela tem formol, mas na quantidade permitida pela Anvisa”, diz Guilherme Andrade, da empresa Soft Hair Cosméticos.

Etapas do tratamento: Os fios são lavados com xampu de limpeza profunda e aplica-se o produto, mecha por mecha. Em seguida é feita a escova e o cabelo é pranchado, para selar as cutículas e garantir a absorção dos princípios ativos. Aguarde três dias para lavar os fios.

Duração: A escova é feita de modo gradual. Ou seja, a cada vez que você realiza o tratamento, mais lisos ficam os fios. Os efeitos dela duram, em média, três meses.

2. Escova definitiva

Indicação: Fios naturais ou alisados.

Resultado: Cabelo extremamente liso, sem balanço natural.

Princípio ativo: “Leva tioglicolato ou hidróxido de amônia”, explica Eduardo Martinez, técnico capilar da Star Active Cosméticos.

Etapas do tratamento: Depois de lavar com xampu de limpeza profunda e aplicar o produto alisante, o cabelo é pranchado com a chapinha aquecida a 200ºC, mecha por mecha. Isso realinha a fibra do fio, deixando-o ultraliso.

Duração: O resultado é permanente. Para tirar o efeito da escova, só cortando o cabelo. “É preciso fazer o retoque na raiz, conforme o cabelo for crescendo. Assim, não ficará diferente do resto”, lembra Eduardo.

3. Escova Inteligente

Indicação: Todos os tipos de cabelos.

Resultado: Os fios finos ou ondulados ficam lisos. “Para o cabelo crespo e armado há redução de volume”, alerta Patrícia Hufnagel Toscani, engenheira química da Ponto 9 Cosméticos.

Princípio ativo: O produto usado é à base de tioglicolato de amônia.

Etapas do tratamento: O cabelo é lavado com xampu de limpeza profunda. Depois, o profissional aplica o produto, mecha a mecha. Em seguida, é feita a escova e a chapinha para selar a cutícula e garantir a total absorção do produto. O grande diferencial é que o cabelo pode ser lavado no mesmo dia.

Duração: Trata-se de um efeito temporário que sairá em, no máximo, quatro meses.

O relaxamento só alisa cabelos ondulados. Nos crespos, a técnica gera cachos soltos e definidos.

Foto: Dreamstime

4. Relaxamento

Indicação: Cabelos armados, crespos e com frizz. É recomendado, principalmente, para quem tem cabelo afro ou volumoso.

Resultado: Os crespos e armados ficam com cachos mais soltos e bem definidos, além do volume reduzido. Os ondulados ficam lisos.

Princípio ativo: Pode ser o tioglicolato de amônia, o hidróxido de guanidina ou de sódio.

Etapas do tratamento: É semelhante ao alisamento, mas é um processo menos agressivo aos fios. O relaxamento resulta numa aparência mais natural. O cabelo é lavado com xampu antirresíduos e, em seguida, aplica-se o produto nos fios, mecha por mecha. Depois do tempo de pausa o cabelo é enxaguado e lavado com xampu neutralizante. Por fim, é só secar.

Duração: O efeito dura de seis a oito meses. Mas, conforme o crescimento dos fios, pode-se retocar a raiz.

5. Alisamento fotônico

Indicação: Todos os tipos de cabelos.

Resultado: Os ondulados ficam lisos e com balanço. Os crespos e armados perdem volume.

Princípio ativo: A escova fotônica possui hidróxido de amônia ou tioglicolato.

Etapas do tratamento: Após a lavagem com xampu de limpeza profunda, o produto é aplicado nos fios. A luz fotônica, de cor azul, potencializa a absorção do princípio ativo. “Ao contrário das outras técnicas, este alisamento não altera a estrutura interna do fio”, explica Guilherme. Durante o processo, é feita uma nanoqueratinização, que repõe queratina e reconstrói a fibra capilar, deixando o cabelo brilhante e macio.

Duração: O efeito é definitivo, e só precisa fazer retoque de raiz a cada quatro meses.