Esse é o jeito certo de modelar cabelos repicados, segundo cabeleireira

Ah, o corte repicado: há quem ame e há quem odeie. A razão por trás dessa dualidade está, sem dúvida, em sua complexidade de finalização: ao mesmo tempo em que o estilo traz um visual descolado, ele também pode trazer um certo aspecto bagunçado para o dia a dia. É necessário atingir um equilíbrio.

A boa notícia é que existe um método simples capaz de transformar esse corte no seu favorito para o próximo ano. Famosas como Billie Eilish, Zendaya, Gal Gadot e, mais recentemente, Anne Hathaway, que apareceu com os cabelos 100% repicados e modelados, já adotaram esse estilo.

Replicar esse look em casa não é difícil. Consultamos a hairstylist Jaque Sousa, especialista em cabelos naturais, para revelar como modelar os fios repicados de maneira prática e rápida, sem complicação. Pronta para aprender? Acompanhe!

Como modelar cabelos repicados?

1) Escolha bons produtos

Imagine investir em uma longa lista de cuidados com o cabelo, mas esquecer que, para alcançar uma boa finalização, é essencial entender as necessidades específicas de cada corte. Segundo Jaque, o corte repicado pede justamente a inclusão de produtos adequados para a criação de movimento nos fios.

De acordo com a especialista, produtos como leave-ins, mousses para volume e pomadas de modelagem são essenciais para transformar as camadas repicadas em ondas com ainda mais volume, evitando que as pontas repicadas fiquem para fora, com aquele aspecto bagunçado.

“Se o cabelo for liso, um spray de textura ultra fixadora pode ajudar a criar esse volume e fazer com que o efeito dure por mais tempo. Já para cabelos cacheados, cremes ativadores ou modeladores de cachos funcionam melhor”, diz.

A seguir, confira alguns dos produtos mais indicados para cada tipo de textura:

2) Cachos diferentes, ferramentas diferentes

Vale lembrar que apesar de algumas ferramentas de cabelos serem próprias para a criação de cachos e ondas, como o clássico babyliss, outras ferramentas como secador ou até mesmo a chapinha podem vir a ser ótimos aliados na hora de estilizar os cabelos repicados.

Jaque sugere que assim como os produtos, é necessário avaliar qual ferramenta irá desempenhar melhor a finalização de acordo com a textura e curvatura do cabelo.

“Os cabelos lisos tendem a segurar menos volume, mas a escova pode ser uma ótima opção para driblar o problema. Caso os cachos não fixem mesmo com o auxílio da escova, finalize algumas mechas usando o babyliss. Ele irá deixar o cabelo com um acabamento mais refinado e bem cacheado”, sugere.

Por outro lado, se a ideia é apostar em um visual mais despojado e descontraído, modelar os fios com a chapinha é uma excelente opção. Esse método deixa as ondas menos estruturadas e com um ar moderno. Veja como fazer ondas em cabelos repicados usando a chapinha neste tutorial:

Passo 03: Ainda mais volume na raiz

E para dar aquele toque final ao corte repicado e garantir ainda mais volume, aqui vai uma dica de ouro: trabalhe a textura da raiz com produtos como spray fixador ou pó para volume. Esses itens ajudam a criar uma base encorpada, que sustentam o estilo por muito mais tempo.

Segundo Jaque, essa técnica é essencial para quem deseja preservar o movimento e o impacto do volume ao longo do dia. “Com o uso de sprays, é possível criar uma estrutura que mantém o cabelo cheio mesmo em ambientes úmidos ou com o passar das horas”, acrescenta.

Além disso, outra sugestão prática é desfiar levemente a raiz com um pente fino antes de aplicar o produto. Esse truque cria um efeito lift instantâneo, especialmente para quem busca destacar as camadas do repicado.

