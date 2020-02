Como cuidar dos cabelos crespos

Sharon Menezes com seus cachos controlados

Foto: Divulgação Rede Globo

1. Defina

Para mantê-los sempre definidos, faça como a atriz Sheron Menezes e aposte no ativador de cachos. Leve o produto na bolsa e borrife de vez em quando ao longo do dia.

2. Adeus ressecado

Combata de vez o ressecamento fazendo hidratações semanais. Prefira as máscaras de aminoácidos do trigo e manteiga de karité.

3. Volume controlado

Para conter o volume, espalhe três gotas de óleo de silicone no cabelo molhado. Retire o excesso de umidade amassando os fios com uma toalha e use o difusor.

4. Ao natural

Se quiser deixar secar ao natural, tudo bem: é só espalhar leave-in disciplinador de cachos no cabelo úmido.

5. Produto ideal



Use diariamente um cosmético redutor de volume à base de aloe vera e proteínas – mantém a hidratação e doma a cabeleira.

6. Máscara caseira



Outra sugestão para controlar o aspecto armado é aplicar uma máscara caseira de polpa de abacate. Amasse a fruta, aplique nos fios, deixe agir por 15 minutos e depois enxágue bem.

Lembre-se de hidratar o cabelo a cada 15 dias no salão

Foto: Getty Images

7. Dica de hidratação



Três vezes por semana, em casa, aplique máscara com óleo de buriti ou azeite de oliva. No salão, a cada 15 dias, hidrate com queratina vaporizada ou máscara de chocolate. Os crespos ficam suaves.

8. Truque de lavagem

Preserve a oleosidade natural: antes da lavagem, passe um pouco de óleo de silicone a partir de dois dedos da raiz. Depois, use o xampu e o condicionador normalmente.

9. Ondas perfeitas



Para um ondulado perfeito, aplique no cabelo ensopado o equivalente a uma moeda de 1 real de gel modelador e, por cima, uma bola (de tênis) de musse. Amasse com uma toalha e deixe secar naturalmente.

10. Fios sob controle



Truque para o crespo não armar: misture cinco gotas de gloss com um punhado de gel líquido e aplique nos fios ainda úmidos.

11. Na hora do banho



Quando não for lavar o cabelo, no banho, proteja os fios da umidade (e do frizz) com uma touca plástica.

12. O pente ideal



Adote pente de madeira de dentes largos para desembaraçar os fios úmidos.