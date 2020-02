Como combinar cor de cabelo com cor de pele

Invista na sensualidade do loiro

Foto: Divulgação

Loira sensual

– Morena e negra: Os caramelos são ideais. Para ficar mais natural, use tons mesclados, inspirados nas madeixas de Preta Gil (1) As nuances muito claras deixam o look artificial.

– Branca e morena-clara: Peles clarinhas mas que pegam uma cor após uma temporada na praia, como a de Grazi Massafera (2), combinam com colorações caramelo e com as gamas de dourado. Recomenda-se evitar as nuances de cinza, que envelhecem.

– Pele amarelada: Os loiros devem ser usados com restrição – os muito claros e amarelados podem deixar a pele pálida. A melhor opção é manter o fundo escuro e realçar com mechas tons de mel. Sabrina Sato (3) sabe!

– Muito branca: Se você é parecida com Juliana Silveira (4) – tem pele e olhos claros e fica vermelha quando se expõe ao sol – fique longe dos loiros puxados para dourado e caramelo. As melhores alternativas para valorizar seu tipo são as versões de champanhe e bege.

Castanho fora do comum

O castanho pode deixá-la mais elegante

Foto: Divulgação

– Pele amarelada: Quase todas as graduações de castanho caem bem nas orientais, como Geovanna Tominaga (1). Só evite nuances amareladas.

– Branca e morena-clara: Seu tipo físico lembra o de Isis Valverde (2)? Você combina com tonalidades quentes – castanho e chocolate.

– Muito branca: Os tons de castanho realçam as peles branquinhas, a exemplo de Christine Fernandes (3). Cuidado com os acinzentados, que empalidecem.

– Morena e negra: Para as mulatas, as colorações chocolate ou marrom-dourado realçam a pele. Veja o resultado em Sheron Menezes (4).

Ruivo exuberante

Descubra o poder do cabelo ruivo

Foto: Divulgação

– Muito branca: As clarinhas, como Fernanda Rodrigues (1), devem optar por tonalidades que puxam para o laranja ou até mesmo para o vermelho puro.

– Pele amarelada: Os castanho-avermelhados e tons de vinho caem como uma luva nas orientais. Repare como Daniele Suzuki (2) arrasou na versão ruiva!

– Morena e negra: Tons mais fechados de vinho e castanho levemente acobreados são escolhas certeiras para as morenas como Isabel Fillardis(3).

– Branca e morena-clara: Tons de pele parecidos com a de Mirian Freeland (4) combinam, principalmente, com vermelho mais intenso e acaju.