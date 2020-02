Cabelos fortalecidos para o verão

Deixe os fios lindos para aproveitar o verão

Foto: Shutterstock

No inverno, com o vento frio e a baixa umidade do ar, as mechas ficam ressecadas e o frizz insiste em aparecer. Veja os cuidados para recuperar e manter a saúde dos fios

Couro cabeludo saudável

“O primeiro passo para ter fios bonitos é fazer uma higiene profunda no couro cabeludo, removendo caspas e eventuais crostinhas”, ensina a cosmetóloga Roseli Siqueira, de São Paulo. Por isso, aplique quinzenalmente uma máscara esfoliante comprada pronta. Em seguida, passe uma loção calmante e uma máscara amaciante, à base de maçã verde – a fruta possui antioxidantes que ajudam a manter a coloração dos fios sempre viva e ainda evitam o ressecamento. Aposte nestas receitas caseiras:

Loção calmante

Ingredientes

4 saquinhos de chá verde

2 xícaras (chá) de água fervente

Modo de fazer

Faça a infusão e deixe o chá em um recipiente tampado por alguns minutos, até a água ficar morna. Embeba uma bola de algodão nessa loção e enrole-a em uma gaze, formando uma trouxinha. Aplique em todo o couro cabeludo limpo, fazendo leve pressão. Se necessário, molhe o algodão novamente na loção.

Máscara de maçã

Ingredientes

4 maçãs verdes

1/2 xícara (chá) de água mineral

Modo de fazer

Raspe as maçãs para obter um purê, acrescente a água e mexa. Massageie a máscara no cabelo lavado e úmido, da raiz às pontas. Deixe a mistura agir por 10 minutos com uma toalha quente enrolada na cabeça. Lave os fios com água corrente.

Lava rápido

Se no verão você costuma transpirar demais, deve higienizar o cabelo todos os dias. Segundo o cabeleireiro César Augusto, do Mirage Coiffeur, em Porto Alegre, o suor produz substâncias nocivas ao couro cabeludo e ao fio, deixando o visual opaco e desvitalizado. Prefira produtos à base de abacate, amêndoas, silicones e ceramidas, que evitam o envelhecimento e aumentam o brilho.

Hidrate, sim

A máscara de tratamento (daquelas que você usa no chuveiro e age em 5 a 10 minutos) deve fazer sua cabeça quinzenalmente. “Independentemente do tipo de fio, escolha uma máscara nutritiva que garante força, resistência, maciez e brilho para a chegada do verão”, ensina César Augusto. Os novos óleos botânicos de shorea e palma (extraídos de pantas) ajudam a combater o ressecamento.

Xô, pontas duplas

Elas podem aparecer no cabelo o ano inteiro, mas é no verão que tendem a bifurcar ainda mais e ressecar. Para selar as escamas e garantir o brilho sempre, aposte nesta dica natural da cosmetóloga Roseli Siqueira: “Com o cabelo limpo, espalhe no comprimento e nas pontas uma gota de óleo de girassol.”