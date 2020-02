Cabelo macio e livre do frizz com a nova máscara de cashmere

A máscara de cashmere se mostrou uma

boa opção para quem quer conter o volume

e definir os cachos!

Foto: Divulgação

Está chegando ao mercado uma novidade feita sob medida para quem quer domar os cachos e se livrar do frizz sem apelar para qualquer tipo de alisamento: a máscara de cashmere.

Para quem não sabe, o cashmere é um tipo de lã muito famosa por sua maciez e, segundo Fabiola Eugenia, gerente técnica da Alfaparf, marca responsável pelo desenvolvimento do procedimento e dos produtos, é exatamente esse toque sedoso que o cabelo deve apresentar após o tratamento.

Como funciona

Você que já testou uma infinidade de cremes e finalizadores em casa sem obter resultados tão bacanas pode estar se perguntando o que essa máscara tem de diferente e o que pode fazer pelo frizz nosso de cada dia.

Simples: as cutículas do cabelo (escamas sobrepostas que formam a parte externa do fio) se abrem quando há perda de umidade ou carência de nutrientes que ajudem a mantê-las seladas. O aspecto arrepiado surge desse fenômeno! Para complicar a situação, em cabelos cacheados, a falta de água dentro da fibra capilar é também a causa dos caracóis sem forma definida, o que só potencializa o volume.

Acompanhe o passo a passo da máscara de cashmere

Então, o segredo para desfilar uma cabeleira naturalmente encaracolada sem passar nervoso o jeito é apostar na nutrição e reconstrução da estrutura interna dos fios. E é isso o que a nova máscara promete fazer.