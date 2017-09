Cabelo danificado no inverno tem solução

O tempo frio e seco típico do inverno brasileiro é uma verdadeira armadilha para a beleza do cabelo. Por causa da baixa umidade do ar, que provoca ressecamento, os fios se tornam ásperos e quebradiços. Para piorar ainda mais a situação, o fato de os banhos serem mais quentes e demorados contribui para o aspecto opaco e sem vida.

Em casos mais extremos, há maior oleosidade no couro cabeludo e até descamações. Some-se a isso o uso mais intenso de aparelhos como secador, prancha e babyliss e o resultado é um visual totalmente comprometido.

Alguns cuidados simples, porém, eficazes, têm o poder de devolver a saúde e a boa aparência aos fios antes mesmo de a primavera chegar. Eis algumas sugestões fáceis de colocar em prática:

O ideal para combater as agressões sofridas pelos fios no inverno é recorrer a shampoos e condicionadores com propriedades hidratantes, que atuem diretamente no ressecamento, ao mesmo tempo em que nutrem. “Hoje temos linhas de produtos capazes de dar essa maleabilidade, de leve a extrema, sempre atendendo a necessidades diferentes”, diz o hair stylist Rafael Augusto, do salão Aguinaldo Cabelos by Andrea, de Campinas (SP),

O uso diário de creme para pentear ou leave-in ao finalizar qualquer penteado, mesmo uma simples escovação, ajuda a proteger o cabelo da ação do sol, do vento ou da poluição. No caso de fios que já estão prejudicados, é uma maneira de evitar que novos danos ocorram.

Para recuperar o viço e o brilho dos fios, nada melhor do que fazer uma hidratação caseira com uma boa máscara de tratamento. “Você pode aplicar o produto uma ou duas vezes por semana, conforme o aspecto do seu cabelo”, orienta Rafael Augusto, que reforça que os fios tingidos e/ou modificados quimicamente (alisados, por exemplo) merecem atenção especial.

Quem não abre mão do secador deve experimentar reduzir a temperatura e não o encostar diretamente nos fios – especialistas recomendam manter a distância mínima de 10 centímetros da cabeça. E, sempre, aplicar um protetor térmico – também vale creme para pentear – antes do processo para neutralizar o efeito do calor.

Para que todos os cuidados sejam efetivos, é bom evitar o desejado e tão agradável banho quente! “A água quente agride o couro cabeludo e a fibra capilar, assim como a pele em geral. Deve-se optar pela temperatura morna e fazer massagem no couro para ativar a circulação durante o banho”, aconselha Ericka Aguiar, dermatologista do Rio de Janeiro (RJ).

Apostar em produtos mais potentes é essencial quando o visual do cabelo estiver muito comprometido. Vale complementar o uso da máscara de tratamento com um cosmético multifuncional, como o DD cream, que pode ser usado diariamente e oferece uma série de benefícios, entre os quais: eliminação do aspecto quebradiço, brilho, proteção térmica e aumento da força.

Linha nota 10

À base de argila negra e arginina, substâncias que penetram em todas as camadas dos fios, formando um filme protetor duradouro contra danos externos, a linha OX Reparação Completa é indicada para combater os problemas causados pelas agressões do inverno.

Ela é composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento e DD cream, produtos que reparam e restauram o cabelo da raiz às pontas, pois removem os excessos de impurezas e estimulam o crescimento de fios fortes e saudáveis.

Com exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, toda a linha contém fragrâncias fixadoras concentradas e os itens são livres de sal, silicones pesados e óleos minerais, garantindo a beleza duradoura do cabelo em tempo integral, dia após dia.