Botox capilar: dicas e produtos para fazer em casa

Mais brilho, força e volume controlado com o botox capilar!

Foto: Getty Images

O tratamento ganhou o nome de “botox” por ter resultados parecidos com o procedimento estético facial, ou seja, preencher rugas e falhas, deixando a superfície lisa, uniforme, com aparência mais jovem. Mas as semelhanças param por aí! Afinal, o Botox age na pele, através da aplicação de toxina botulínica, enquanto o produto para o cabelo contém agentes que recuperam a massa do fio, perdida com as agressões diárias. Ou seja, preenche as “rugas” dos fios. “Além de tratar o fio, a técnica reduz volume”, diz a cabeleireira Claudia Soares, do salão I9 Hair, de São Paulo.

4 dicas para fazer o botox caseiro

1. O ideal é usar uma touca térmica para potencializar a ação do produto e aproveitar todos os seus benefícios.

2. Dá para fazer o tratamento 1 vez por mês.

3. O cabelo deve estar lavado, para que os ativos penetrem profundamente na fibra.

4. Quando os fios estiverem ressecados, com frizz e volume excessivo por causa das cutículas abertas, é hora de aplicar o creme.

Invista neles:

Foto: Divulgação

1. Máscara Carga de Silicones Botox Capilar, Facinatus, R$ 27,90*

2. Máscara Maxi Repair, Lacan, R$ 28*

3. Máscara Antiage, Avora, R$ 37*

Foto: Divulgação

1. Máscara de Nutrição Celular, Acquaflora, R$ 19,80*

2. Ourotox Capilar, Minas Flor, R$ 90* (embalagem com 6 ampolas)

*preços pesquisados em novembro/2013