Como evitar ou disfarçar o ‘bad hair day’

Existem dias que os fios acordam no famoso “bad hair day”. Parece que nada dá jeito no cabelo! Mas existem estratégias para domar os fios rebeldes de manhã cedo. Confira.

Cuide durante a noite

Para Rudi Werner, cabeleireiro da rede Werner Coiffeur, uma dica para domar a juba é apostar em hidratações noturnas. “Os fios sempre ficam mais assentados no dia seguinte. A dica é apostar no produto em gel, para não correr o risco de deixar os fios oleosos. No dia seguinte, eles estarão mais brilhantes e macios”, indica Rudi.

Trança, coque, rabo de cavalo…

De acordo com Sonia Nesi, do Studio Sonia Nesi, no Rio de Janeiro, a boa para não acordar com cabelo esvoaçante é adotar tranças ou um rabo de cavalo alto.

Para a expert, as tranças devem ser bem frouxas para não puxar os cabelos e o rabo é ideal para evitar o atrito constante com o travesseiro. “É importante usar um elástico que não marque, ou seja, sem metais ou os de silicone”, indica. Sonia sugere tranças, rabos ou coque frouxo como alternativa para sair de casa com o cabelo ajeitado, naquele dia em que nada que você faça resolva.

Sem arrepio

Para quem sofre muito com o frizz, grampos são uma boa solução até melhor que elásticos, que podem deixar marcas. “Só não vale dormir com os fios úmidos. O contato dos cabelos com o travesseiro dificulta a secagem natural e pode levar à queda”, alerta a cabeleireira Lela Athanasio, do Crystal Hair, no Rio de Janeiro.

Caso você tenha tempo, a sugestão da cabeleireira Adriana Neto, da Esmell Leblon, no Rio de Janeiro, é borrifar água em algumas mechas e usar o secador, santo remédio para cabelos indomáveis. “Borrife na raiz e puxe as mechas com uma escova. O frizz e o efeito oleoso irão melhorar!”, garante Adriana.