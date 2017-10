Copper caramel: um tom de ruivo para aquecer o visual

Os ruivos estão entre as cores em evidência há algumas temporadas, mas, segundo os relatórios da agência de tendências WGSN, o tom ficou ainda mais forte em 2017.

Para apostar nas nuances aquecidas sem pintar todo o cabelo, a técnica Copper Caramel pode ser uma boa alternativa. “Eu descreveria esse como um ombré hair quente, puxado para o cobre e mais escuro na raiz”, disse o colorista Sean Metcalfe, de Los Angeles, ao Refinery 29 — que listou as tendências de beleza da cidade.

Ele ainda conta que o estilo é amigo do crescimento, já que mantém o fundo natural. “Assim, a cor gradualmente ilumina-se para as extremidades e cria uma moldura no rosto”, acrescenta.

Inspire-se!

💙 @Jlawdugan! ✨Love a good house call haircut!✨Cut & style by moi!✨ A post shared by chrisgreenehair (@chrisgreenehair) on Sep 20, 2017 at 5:48pm PDT