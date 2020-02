Aprenda a cuidar de cabelo enrolado

Balanço legal? O cabelo da atriz

Paloma Bernardi tem!

Foto: Isac Luz / Divulgação Rede Globo

Cabelo cacheado é lindo, mas dá trabalho. Por causa do mau humor com que os cachinhos “acordam” às vezes, muitas mulheres optam pela chapinha. Mas já foi o tempo em que os crespos eram desvalorizados. Com os produtos e os cuidados certos, você pode deixar os cachos lindos.

“O ideal é lavar duas ou três vezes por semana, e usar xampu, condicionador e máscara de tratamento”, diz a cabeleireira Heloísa Assis, a Zica, do Beleza Natural, um dos maiores centros de beleza para cabelos crespos do país.

Soluções imediatas para driblar o dia ruim

Você acorda com o cabelo bem armado e não dá tempo de lavar.



Solução: É melhor fazer um penteado. Vale tudo: tiara com flor, rabo de cavalo arrumado (e não aqueles de fazer faxina em casa!) ou um prendedor bonito. “Prender sempre favorece o cabelo crespo, porque ele tem um caimento lindo”, elogia Zica. Então, já sabe: deixe os belos acessórios à mão.

O dinheiro ficou curto e você não conseguiu cortar os cachos. Eles estão sem forma. É preciso disfarçar.



Solução: Quando está sem corte, o cabelo crespo não fica definido. O melhor para disfarçar é fazer relaxamento e duas hidratações por semana enquanto você ainda não pode pagar o corte.

Sair de casa e tomar uma chuvinha? Não dá. Os cachinhos ficam arrepiados e cheios de frizz. O que fazer?



Solução: Tenha sempre na bolsa um reparador de pontas solúvel em água. Quando o cabelo secar cheio de frizz, é só reaplicar. Vale lembrar que o frizz aparece em quem não hidrata a cabeleira. Por isso, intensifique os cremes. Se não tiver tempo, existem produtos que fazem hidratação em apenas três minutos.

Você prendeu o cabelo, mas se arrependeu e quer soltá-lo. O problema? Ele fica todo amassado.



Solução: Na hora de fazer o rabo de cavalo, não use um elástico muito apertado. Se você prender com força, ele vai ressecar mais e, inevitavelmente, partir. Para isso, Zica dá dicas preciosas: “Use elásticos envolvidos com pano e nunca prenda o cabelo molhado, porque ele vai ficar frágil”. Você também pode optar por presilhas – fica mais fácil de soltar depois.

Você tem uma festa a noite e não sabe como domar os cachos.



Solução: “Lave os fios de manhã, e hidrate por dez minutos na touca térmica ou por 15 minutos na touca plástica”, ensina Zica. Penteie, aplique o creme de pentear, amassando com as mãos, e deixe secar naturalmente.