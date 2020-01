Após quatro anos de transição, Iza mostrou o (incrível) cabelo natural

Essa mana é demais! Quem já passou pela transição capilar, aquele processo de recuperação da autoestima e dos fios naturais, sabe o quão difícil é essa fase. É um período demorado e delicado e haja paciência para respeitar o tempo de crescimento e fortalecimento do cabelo. Por isso, os exemplos de outras garotas são muito importantes para que, quem decidiu passar por essa jornada, não se sinta desmotivada.

Mais do que ninguém, a cantora Iza sabe disso e, pela primeira vez, após quatro anos desde que decidiu fazer a transição, ela resolveu mostrar os cachos naturais. Nesta quinta-feira (18), dia da estreia do excelente videoclipe de “Brisa”, nova música de trabalho dela, ela foi ao Stories do Instagram revelar aos seguidores (e servir de inspiração!) o cabelo sem trancinhas ou extensões – e, ó, ele tá GRANDÃO!

“Esse é meu cabelo natural, gente. Vocês sempre pedem para mostrar e hoje estou mostrando. Ele está crescendo”, disse. Além disso, reforçou a importância de ser paciente: “meninas que estão fazendo a transição, não desistam, vale MUITO a pena”.

Confira

Ah, e assista ao clipe de “Brisa”!