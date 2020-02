Ampolas de tratamento para cabelo

As ampolas podem ser usadas durante o banho

Foto: Getty Images

Uma para cada tipo de cabelo

São tantas as opções disponíveis que você pode ficar em dúvida. Mas não há mistério: use uma ampola apropriada para o seu tipo de cabelo. “Há para fios com mechas, relaxados, normais, com ponta seca e couro cabeludo oleoso… Enfim, são tratamentos bem específicos”, diz Eduardo Luiz de Carvalho, cabeleireiro do Instituto Beleza Ilha Mar.

Funcionam na hora

As ampolas dispensam a ida ao salão: você mesma as aplica em casa, logo após a lavagem normal dos cabelos. E elas ainda oferecem a vantagem de agir mais rápido do que as máscaras capilares. Ou seja, após enxaguar o produto, o resultado é imediato – madeixas brilhantes, com peso e movimento.

Repõem nutrientes

Quando expostos a agressões – químicas ou mecânicas – os fios perdem um bocado das substâncias que compõem a fibra capilar. Como as ampolas apresentam uma média de 27 nutrientes em sua fórmula, elas não apenas repõem as perdas como ainda acrescentam muitos ativos igualmente importantes. “Por isso, podemos dizer que cada ampola equivale a dez hidratações”, garante o cabeleireiro Eduardo.

À prova de lavagens

Ao aplicar o xampu, você “abre” a escama dos cabelos. Daí a necessidade de se usar a ampola na sequência: os nutrientes penetram profundamente no fio e ainda permanecem por lá quando a escama se fecha. “E mais: se a ampola for termoativada, o processo de escova e chapinha ativará sua ação, fazendo com que o cabelo ganhe uma película protetora. Nesse caso, os nutrientes ficam dentro do fio por até sete lavagens!”, assegura Eduardo.

Bastam duas por mês…

Além de práticas e supernutritivas, as ampolas não precisam ser aplicadas semanalmente. “Depende do estado do fio. Mas uma aplicação quinzenal costuma ser suficiente para tratar cabelos com qualquer tipo de química ou mesmo com escova progressiva”, garante o profissional. Não exagerar na periodicidade é fundamental, pois o excesso desses nutrientes pode prejudicar a saúde dos fios, resultando no efeito contrário ao desejado.

Ou uma a cada 30 dias

Se o seu cabelo é virgem ou normal, o tratamento fica ainda mais vantajoso: cada aplicação de ampola pode ser feita mensalmente ou a cada 20 dias, dependendo de quanto os fios estão danificados.

