Ampola, uma aliada necessária para seu cabelo

Dizem quem os menores frascos sempre contêm os melhores perfumes. A explicação? A fragrância é mais concentrada e pura e, portanto, tem um aroma marcante e duradouro. No caso das ampolas capilares, a lógica é a mesma.

Embalagens com apenas 15 ml de produto podem fazer maravilhas pelos fios, seja qual for o seu desejo: preservar a cor, evitar o desbotamento, hidratar, reparar danos etc.

As ampolas ajudam a recuperar nutrientes perdidos por processos químicos, como tintura, descoloração e alisamento, ou em decorrência de agressões naturais, incluindo sol, vento e poluição.

Entre as vantagens que elas oferecem estão o efeito prolongado dos benefícios – cor protegida, brilho, maciez, maleabilidade – e uma recuperação que é feita de dentro para fora, já que atuam na fibra capilar. Dependendo da situação do cabelo, é possível notar melhorias logo na primeira aplicação.

Outro fator positivo: são bem fáceis de usar. O modo correto é adotá-las após a lavagem com shampoo e condicionador. Basta aplicar o conteúdo em todo o comprimento, mecha a mecha, e massagear por 3 minutos. Na sequência, deve-se enxaguar bem os fios.

Ah! É um equívoco acreditar que deixar um restinho de produto no cabelo funciona melhor. Pelo contrário, resíduos podem tornar os fios pesados e ressecados e impedir o objetivo principal, que é tratá-los.

Em geral, a indicação é aplicar uma ampola por semana, mas dependendo da necessidade do seu cabelo, você pode adotá-la mais de uma vez. Para potencializar a ação, o ideal é associar a ampola ao uso de produtos da mesma linha. Dessa forma, ela complementa o resultado do shampoo e do condicionador.

Boa opção para o nécessaire

Dentre as opções disponíveis no mercado, uma linha de qualidade que vale a pena ser experimentada, principalmente por quem tem cabelo colorido ou com mechas, é a OX Cor Protegida.

Seus produtos trazem na formulação a fruta goji berry, reconhecida por suas propriedades antioxidantes, além de vitaminas E e B2, que selam os fios e mantêm a cor no interior da fibra capilar para que a tintura dure por mais tempo.

As ampolas de tratamento OX Cor Protegida vêm em caixas com 3 unidades com 15 ml cada e garantem proteção duradoura da tintura com brilho e maciez.

Sem sulfato, as ampolas, o shampoo e o condicionador da linha OX Cor Protegida também contam com filtro solar, um benefício extra para quem deseja evitar fios desbotados devido à ação dos raios ultravioletas.