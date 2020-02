Alisamento temporário: conquiste fios lisos sem abandonar os cachos

Os alisamentos temporários ajudam a manter os fios lisos sem que seja preciso abandonar os cachos para sempre

Foto: Divulgação L’Oréal Paris

A cada cinco mulheres brasileiras, duas têm cabelo alisado, segundo uma pesquisa da L’Oréal. Mas nem toda mulher que faz alisamento quer manter o cabelo assim para sempre. Se você é uma delas e quer manter os cachos e dar só uma alisadinha de vez em quando, siga os conselhos dos cabeleireiros Guilherme Guedes (da Ophicina do Cabelo), Samuel Cardoso (do Espaço Juliana Paes), Viviane Costa (do Studio de Beleza Sonia Nesi) e Zica Assis (do Salão Beleza Natural).

Entenda o alisamento temporário

O jeito mais comum de alisar o cabelo sem perder os cachos é com a imbatível dupla “escova + chapinha”. Mas você também pode optar pelos alisamentos temporários que duram mais de um dia. Veja abaixo algumas opções:

· Escova Inteligente

· Escova London

· Escova Orgânica

· Novíssima escova de Cupuaçu de Trigo

Esses procedimentos agem de forma diferente em cada tipo de cabelo. Fios crespos, por exemplo, ficam ondulados – e não com o efeito liso chapado. Para saber se seu cabelo vai ficar liso escorrido ou ondulado, o profissional deve analisar se você já tem alguma química no cabelo e se os fios estão porosos, elásticos ou quebrados.

As escovas temporárias duram, em média, dois meses. “Depois desse período, o cabelo volta ao normal”, afirma o cabeleireiro Samuel Cardoso. E mais: a reaplicação em todo o cabelo não é necessária. Você só precisa retocar a raiz.

Truques para o alisamento durar

· Lave o cabelo em dias alternados, em vez de lavar todos os dias.

· Não use xampu antirresíduos, pois ele abre as cutículas dos fios e tira o produto mais rapidamente.

· Passe sempre um finalizador para proteger o cabelo.

· Faça hidratação a cada 20 dias. Assim, mantém os fios saudáveis.

· Use máscaras de tratamento de uma a duas vezes por semana.

· Aplique no cabelo creme com proteção solar antes de sair ao sol.

Truques para a escova + chapinha durar mais

· Use sempre xampu e condicionador específicos para seu tipo de cabelo.

· Hidrate o cabelo durante a lavagem. E capriche no enxágue.

· Ao finalizar a lavagem, jogue um jato de água fria nos fios. Isso irá fechar as cutículas e evitar que o cabelo arme.

· Passe um leave-in termoativado, antes da escova ou chapinha.

· Após secar, jogue um jato frio em todo o cabelo para “fixar” a forma lisa.

· Passe silicone apenas nas pontas, para não gerar mais oleosidade.

· Ficou exposta à umidade e o cabelo perdeu a forma? Remodele-o jogando um jato de ar morno.

· Dê um jato de laquê na escova e penteie o cabelo para baixar o frizz.

· Na hora do banho, enrole bem o cabelo com uma toalha pequena e evite prender com elástico, para os fios não ficarem marcados.

· Se for necessário, use um xampu a seco para lavar a raiz do cabelo, um ou dois dias depois da escova.

Produtos que tratam os fios alisados

Foto: Divulgação

1. Spray para pentear, Dove, R$ 8,80*

2. Xampu Pós-Alisamento Químico, Seda, R$ 4,70*

3. Hidratação Intensiva OroArgan, Bioderm, R$ 15*

4. Tratamento preventivo, Pantene, R$ 8,23*

5. Creme de tratamento noturno Elsève Reparação Total 5 Especial Química, L’Oréal, R$ 10,50*

*Preços pesquisados em abril/2012