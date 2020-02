Alisamento que hidrata os fios

Garanta um cabelo liso e hidratado

Foto: Divulgação

Quem está decidida a se livrar dos cachos, do frizz ou do cabelo ondulado pode apostar na nova linha Kinoa Force Lizz. Além de alisar os fios, o produto hidrata e tira o aspecto quebradiço. O efeito é permanente e natural. O cabeleireiro Carlos Cunha, da Aneethun, explica que a fórmula alisa o cabelo de forma definitiva. “Para voltar a ter cachos, a mulher terá que esperar o cabelo crescer, sem retocar a raiz.

” O alisamento é simples, mas só pode ser feito em salões de beleza. O produto foi desenvolvido para uso de profissionais. O processo todo, entre relaxamento e hidratação, leva cerca de uma hora e meia.

“A maioria dos produtos para alisamento desgasta os fios. Normalmente, essa é a insatisfação da cliente. Com a linha Kinoa, o cabelo fica com balanço, sem aquele aspecto espigado”, garante Cunha.

E depois da aplicação nem é necessário esperar para lavar os cabelos. No entanto, é preciso ter cuidado, pois nem todo mundo pode usar o produto. O processo de relaxamento à base de guanidina é incompatível com fios descoloridos. Cabelos com luzes podem até resistir se estiverem bem cuidados, mas é muito importante fazer o teste da mecha.

Kinoa Force Lizz

Quanto custa

De R$ 150 a R$ 250.

Vantagens

Além de alisar o cabelo, o produto tira o aspecto espigado e quebradiço.

Manutenção

O efeito do alisamento é permanente, assim, só é necessário retocar a raiz a cada três meses.

Venda

Só para profissionais.

Contraindicação

Não use se tiver fios descoloridos. Se tiver luzes, faça teste de mecha.

Marca

Kinoa Force Lizz Aneethun (31) 3496-3483, www.aneethun.com

Indicação

Cabelos crespos ou com cachos.

“Ficou macio e sem volume!”

Jacqueline Cristina Silva, 25 anos, Belo Horizonte, MG

Foto: Arquivo pessoal