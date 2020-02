Acordou em um bad hair day? Confira soluções rápidas para driblar 8 problemas

Dormir com rolinhos no cabelo ajuda a garantir cachos definidos pela manhã

Foto: Getty Images

O bad hair day vai deixar de ser um pesadelo. Reserve cinco minutos da sua manhã para driblar os fios sem vida e saia de casa cheia de confiança. Abaixo, experts revelam os truques que ajudam a dar um jeito em oito imprevistos capilares.

1. Meus fios são crespos e acordam sem cachos definidos

“Para acordar com os cachinhos modelados, antes de dormir faça pequenos rolos com os dedos e prenda-os com grampos. Pela manhã, retire-os e não escove o cabelo. Apenas passe os dedos entre os fios delicadamente, para soltar os cachos”, ensina Marcos Coraza, do salão Gilberto Cabeleireiros, de São Paulo.

2. Não consigo domar a juba de leão

A saída é umedecer os fios pela manhã e passar um creme sem enxágue. Mas, se não tiver tempo, antes de dormir aplique um pouco de silicone e faça um coque, sem apertar. O cabelo vai amanhecer mais domado. E evite pentear o cabelo quando ele estiver seco. Faça isso sempre com os fios ainda úmidos, usando um pente de madeira de dentes largos.

Aplique mousse na raiz para ganhar volume

Foto: Getty Images

3. Faço escova à noite, mas os fios acordam enrolados pela manhã

Lembra da velha e boa touca da vovó? Ela funciona mesmo! Para amanhecer com o cabelo liso e brilhante, faça uma touca antes de dormir. Anote o passo a passo:

· Lave os fios com xampu e condicionador e seque-os alisando rapidamente com a escova.

· Faça uma risca na lateral direita da cabeça. Penteie o cabelo da direita para a esquerda, contornando toda a cabeça.

· Prenda com grampos para fixar. Coloque sempre a parte ondulada do grampo para baixo, para evitar que deixe marcas.

· Depois, cubra com uma touca, que pode ser um pedaço de meia-calça, e vá dormir.

· Pela manhã, solte o cabelo, penteie-o e aplique um pouquinho de leave-in antifrizz, para abaixar os arrepiados.

4. Meu cabelo desperta murchinho, murchinho…

“Quem tem pouco volume pode fazer luzes, que criam a ilusão de que o cabelo é mais armado e farto”, sugere Marcos. Mas, no dia a dia, para ganhar volume, siga os passos abaixo antes de dormir:

· Borrife os fios com um spray para dar volume. Esse produto “incha” a fibra capilar e faz com que o cabelo pareça mais espesso.

· Puxe todo o cabelo em um rabo de cavalo no topo da cabeça. Torça o rabo enrolando-o sobre si mesmo para criar um coque frouxo.

· Pela manhã, solte o cabelo, abaixe a cabeça e penteie os fios com os dedos (o pente pode aumentar o frizz).

· Se quiser, aplique um pouco de musse de raiz para dar mais volume.

Durma com uma trança frouxa e acorde com lindas ondas

Foto: Getty Images

5. Acordo com o cabelo liso sem graça!

Muitas mulheres se sentem assim. Para dar balanço e movimento aos fios, aplique um pouco de musse modeladora e faça uma trança frouxa antes de dormir. Ou então faça um coque à noite, sem apertar demais. Solte pela manhã, arrume o cabelo com os dedos e pronto!

6. Os fios estão sempre oleosos pela manhã

“Evite usar condicionador. Hoje você encontra no mercado diversos produtos líquidos que ajudam a desembaraçar o cabelo. Se não tem tempo para lavá-lo pela manhã, faça isso à noite, pois os oleosos devem ser lavados com mais frequência”, explica o cabeleireiro. Antes de dormir e pela manhã, penteie o cabelo para que a oleosidade da raiz se distribua ao longo dos fios. Troque a fronha do travesseiro dia sim, dia não, porque a gordura fica acumulada no tecido e volta para o seu cabelo.

A escova raquete é a aliada perfeita do combate ao frizz matinal

Foto: Getty Images

7. Ressecado, áspero, uma palha: assim é o meu cabelo de dia

Aproveite enquanto dorme para hidratar os fios com um creme noturno, que tem formulações específicas, ricas em antioxidantes e aminoácidos que regeneram o cabelo durante a noite. E como o produto é totalmente absorvido, o cabelo amanhece sem peso ou gordura.

8. O frizz não hesita em acordar comigo

Use a escova raquete (reta atrás) com cerdas macias, que diminui o arrepiado e controla o volume. Aplique um leave-in antes de dormir no cabelo ainda úmido e depois seque bem. “Fios elétricos podem ser domados com silicone”, conta Marcos. Coloque um pouco do produto na palma da mão, esfregue bem para esquentar e espalhe pelo cabelo já seco.