A franja ideal para cada tipo de rosto

Carol está amando o visual: “É impressionante como o corte muda a fisionomia da gente!”

Foto: João Miguel Jr. / Rede Globo Além de remoçar, a franja harmoniza o rosto e faz com que você se sinta uma nova mulher. Pelo menos essa é a opinião de Carol Castro (foto), a Mariana de Escrito nas Estrelas. Ela sugeriu o uso da franja para a personagem e está amando: “Me sinto dez anos mais jovem. Muita gente passa por mim e não me reconhece…” Para Luiz Ferreira, caracterizador de Viver a Vida, é importante ter bom senso: “Quem tem testa curta, nem pensar! O corte é ideal para quem passou dos 40”. Aline Fanju e Débora Falabella estão arrasando de franja!

Foto: Renato Miranda / Carlos Prates / Rede Globo

1. Franja reta

Aline Fanju

É ideal para os cortes chanel ou fios retos compridos. Combina com rosto oval e quadrado, com poucos fios para não pesar na expressão. Evite o corte se você tiver o rosto redondo, para não acentuar as bochechas.

2. Franja desfiada

Débora Falabella

Pode ser curta ou longa, próxima ao queixo e fica bem com o desfiado. Combina com rosto quadrado, para quebrar os traços marcantes, e redondo para deixar as proporções mais equilibradas. Evite se tem rosto triangular.

Aparecida Petrowky e Fernanda Vasconcellos parecem que nasceram para usar franja

Foto: Alex Carvalho / Rede Globo / Rafael França

3. Franja irregular

Aparecida Petrowky

Fios de tamanhos diferentes, os próximos das laterais da testa devem ser maiores. Combina com o rosto oval, que tem a proporção mais harmoniosa. Evite usar se sua testa medir mais do que quatro dedos.

4. Franja arredondada

Fernanda Vasconsellos

Moderna, forma um meio círculo suave em frente à testa. Combina com rosto triangular, por desviar um pouco a atenção dos ângulos marcados na região do queixo. Evite se você tiver o rosto quadrado, ela acentuará o tamanho do maxilar.