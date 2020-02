7 dicas para cuidar dos cabelos em casa

Com a correria do dia a dia, muitas vezes fica difícil reservar um tempinho para cuidar da beleza, principalmente das madeixas. Não à toa, muitas mulheres acabam se entregando aos elásticos de cabelo para domar os fios sem grandes esforços.

A partir de agora, essa rotina pode mudar. Confira alguns truques rápidos para cuidar dos cabelos em casa e tenha fios lindos e arrumados, sem precisar gastar muito tempo.

1 .Limpeza

Lave o cabelo com xampu neutro uma vez por semana e deixe o condicionador agir por cinco minutos, separando em mechas e espalhando o produto de cima para baixo.

2. Hidratação

Misture metade de um abacate amassado com duas colheres de sopa de azeite extravirgem e uma de máscara capilar. Deixe agir por 10 minutos. “Os fios ficarão com um brilho sem igual”, garante a cabeleireira Vanusia Krasnowolikis.

3. Fortalecimento

Faça uma pasta caseira com 1 xícara (café) de castanhas e 1 de leite de coco. Misture tudo, aplique no cabelo e deixe agir por 10 minutos. “Essa pasta vai reestruturar e fortalecer os fios”, explica a cabeleireira Lúcia Dantas.

4. Lisos

Para se livrar dos arrepiados, após o secador, aplique um jato de ar frio por três minutos, direcionando o aparelho de cima para baixo. Prefira pentes e escovas com cerdas de madeira, que evitam o frizz.

5. Crespos

Use um creme sem enxágue e desembarace o cabelo ainda úmido. Para tirar o excesso de água, aperte de leve com uma toalha. A dica é da cabeleireira Giovane França.

6. Cacheados

Jogue os fios para a frente e desfie as mechas com os dedos, aplicando um creme para pentear. Incline a cabeça para trás e amasse com as mãos, começando pela raiz. Mas amasse mesmo: as mechas devem ficar alguns segundos presas entre os dedos, para marcar bem o cacheado e controlar melhor o volume. Se fizer assim, em menos de cinco minutos seus cachos estarão domados!

7. Tingidos

Lave o cabelo e passe um reconstrutor por 10 minutos. “Ele dá força aos fios com química”, diz o cabeleireiro Jonatas Medeiros.