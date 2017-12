6 cuidados que você deve adotar depois de processos químicos

Mudar o visual faz um bem danado para a autoestima. E é sempre gostoso renovar a aparência e surgir linda, leve e solta com o corte, a cor ou estilo da temporada, não é mesmo? Porém, não podemos esquecer que os processos químicos para transformar a nuance ou a forma do cabelo mexem em sua estrutura, causando alterações profundas. As substâncias fortes que são adotadas acabam alterando os fios e deixando-os mais frágeis e suscetíveis a ações externas como sol e vento.

No verão, quando a incidência dos raios ultravioletas é maior e entram em cena outros fatores – como cloro, água do mar e umidade do ar -, o risco de a aparência do cabelo ficar danificada é ainda maior. Por isso, é fundamental investir em algumas estratégias de beleza depois de submeter os fios a relaxamentos, tinturas ou alisamentos. Listamos algumas boas práticas:

1. Assim que sair do chuveiro, procure tirar o excesso de água dos fios com uma toalha de microfibra, mais suave, e só a aperte sobre a cabeça – nada de esfregá-la demais nos fios, pois essa atitude costuma provocar quebras.

2. O calor do secador pode piorar ainda mais o aspecto de um cabelo fraco e com tendência ao ressecamento. Evite o equipamento, sempre que possível. Caso contrário, encaixe o difusor no aparelho, pois o acessório filtra o calor, mas não o vento. Ah, e jamais encoste o secador diretamente na cabeça – mantenha uma distância de uns 10 centímetros, em média, para preservar melhor os fios.

3. Quem faz procedimentos químicos deve encarar a máscara de tratamento como o item número 1 no arsenal de cosméticos capilares. Ela pode ser usada duas vezes por semana, sempre após a lavagem e o enxágue com shampoo, momento em que as cutículas dos fios ficam mais abertas e permitem que a máscara penetre com mais profundidade. Deixe-a agir por 5 minutos. Se o seu cabelo for muito comprido, vale a pena aplicar mecha por mecha, esfregando com delicadeza.

4. Um cabelo bonito e saudável depende também de tudo aquilo que você coloca no prato. Uma alimentação deficiente em proteína, por exemplo, pode resultar em fios mais fracos e quebradiços. Consuma peixes, aves e soja. É bom, também, ingerir alimentos ricos em zinco (como grãos integrais e gema de ovo), que regeneram e estimulam o crescimento. E procure beber pelo menos 2 litros de água por dia, a fim de manter o organismo bem hidratado.

5. Dê um tempo, principalmente com a chegada do verão, nos penteados presos com grampos ou elásticos muito apertados. Fios que passam por alisamentos ou relaxamentos ficam mais fragilizados sob a ação do sol, pois os raios ultravioletas causam fotoenvelhecimento. Se você prender o cabelo excessivas vezes, pode causar quebras e pontas partidas.

6. Use produtos que promovam uma reconstrução nos fios. Eles têm ação direta no córtex do cabelo, que é a parte mais importante da estrutura – é o coração da fibra capilar, sendo constituído por um feixe com lâminas de queratina dispostas de forma compacta ao redor da medula. É o córtex que proporciona solidez, elasticidade e permeabilidade ao fio. Uma boa alternativa para isso é a linha OX Reconstrução Profunda. À base de tutano vegetal e um poderoso complexo de aminoácidos, reconstrói profundamente a massa capilar, garantindo fios mais fortes. O resultado é um cabelo revitalizado, hidratado, brilhante e sedoso. Além disso, com exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, toda a linha – shampoo, condicionador, máscara de tratamento, creme para pentear e óleo reparador – traz fragrâncias fixadoras concentradas. Os produtos também são livres de sal, silicones pesados e óleos minerais, garantindo a beleza duradoura do cabelo ao longo do dia, dia após dia.