5 cortes para tirar pontas duplas sem mexer muito no comprimento

1 Só as pontinhas

Prevenir é melhor que remediar… “Uma forma de prevenção desse problema é cortar as pontas a cada dois meses”, fala Patrick Rodrigues, hair stylist do Salão 1838 Jardim América. Em outras palavras, você teria que ter cortado logo antes de ir para a praia e fazer o mesmo alguns dias depois de voltar. “Isso ajuda a manter o corte lindo e os cabelos saudáveis.”

2 Corte bordado

“O corte bordado está entre os mais pedidos do salão para eliminar as pontas duplas e aquela aparência de cabelo ressecado, sem mexer quase nada no comprimento”, explica Patrick. Apesar de ser simples, ele é feito ao longo dos fios, com uma máquina específica ou manualmente, removendo somente as pontas duplas ou triplas. “O legal dessa técnica é que pode ser feita em qualquer tipo de cabelo –tanto cacheadas quanto mulheres com muito volume.”

3 Blunt cut

O bluntcut ou corte reto é outra opção interessante. “Ele é feito basicamente em linha reta para eliminar as pontas danificadas”, diz o hair stylist. Para atualizar o visual com essa tendência, você pode apostar em bastante textura com um beach spray, principalmente se seu cabelo for fininho.

4 Corte repicado

O corte repicado em camadas realça o movimento do fio e é um aliado interessante na hora de eliminar as pontas duplas e repaginar o visual. “Ele é uma opção curinga para quem não quer perder o comprimento e deseja deixar os fios lindos e saudáveis.”

5 Corte assimétrico

“O corte assimétrico combina bem com cabelos cacheados e permite criar um visual moderno e repaginado”, afirma. Neste caso, a base é assimétrica e as laterais são repicadas levemente na diagonal, sem ter muita distância entre uma mecha e outra. Essa técnica, além de fazer você se despedir das pontas duplas, também ajuda a diminuir o excesso de frizz e mantém uma aparência saudável.