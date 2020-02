13 erros bobos que DESTROEM o seu cabelo, segundo os top profissionais

Ai, seria tudo ter um cabelo lindo, saudável, hidratado e cheio de vida sem precisar levantar um dedo, não? Seria, mas, sinto dizer, minhas amigas, a vida não funciona dessa forma. E efeitos externos, aqueles que estão além do nosso controle, como poluição, calor excessivo e péssimas práticas que estão arraigadas na nossa cultura, acabam por não permitir o cabelo ~perfeito~ sem o mínimo de esforço.

Não tem jeito: é necessário mesmo usar os produtos corretos para o seu tipo de fio, fazer uma manutenção deles com uma certa frequência e, principalmente, ouvir mesmo a opinião de um profissional de confiança. Por isso, o MdeMulher conversou com alguns dos top profissionais do mercado para saber quais são os erros que (sem perceber) acabam por destruir o cabelo dos sonhos.

Abaixo, confira a opinião dos experts Didier Sé, embaixador da Redken, Douglas Moura, técnico da Taiff/ProArt, Evandro Angelo, do C.Kamura São Paulo, e Rafael Bertolucci, embaixador da L’Oréal Professionnel.

1. Usar máscara como condicionador

“Por mais seco que o cabelo esteja, os produtos têm uma ação que se mantêm por muito mais tempo no fio se for feita uma manutenção correta. Usar máscara no lugar do condicionador não garante que o cabelo vai estar hidratado por mais tempo, pelo contrário, você pode saturar os fios dos agentes daquela máscara e daí ela deixará de fazer o efeito que tanto prometeu e agradou você na primeira aplicação”.

Didier Sé, embaixador da Redken

2. Arrancar fios brancos

“Quando você arranca um fio, pode danificar o bulbo capilar [lugar onde o fio realmente nasce]. O bulbo produz cerca de 5 a 6 fios e, às vezes, um só é branco. Por isso, danificando o bulbo, ele pode deixar de produzir todos os fios e ainda em alguns casos, chega a causar alopecia”.

Evandro Angelo, profissional do C.Kamura São Paulo

3. Passar muito tempo sem aparar as pontas dos cabelos

–

“O ideal é cortar as pontas a cada dois meses. O cabelo cresce 1 centímetro por mês e, conforme vai crescendo, vai abrindo as pontas. E essa pontinha precisa ser eliminada”.

Evandro Angelo, profissional do C.Kamura São Paulo

4. Fazer progressiva e não hidratar os fios

“Muitas mulheres fazem progressiva e não hidratam porque pensam que os fios estão lisos, hidratados e sem frizz. Sendo que na verdade, eles não estão. O que ela fez foi apenas mudar a estrutura do fio, sem oferecer a hidratação necessária para deixá-los saudáveis”.

Douglas Moura, técnico da Taiff/ProArt

5. Levar produtos de casa para o salão

“Você pode até ter o mesmo produto que o seu cabeleireiro, porém as condições de armazenamento adequadas, garantia de procedência e certeza de performance só o profissional pode oferecer”.

Rafael Bertolucci, embaixador da L’Oréal Professionnel

6. Prender os cabelos com elástico

“Para não quebrar os fios, o indicado é o de silicone”.

Evandro Angelo, profissional do C.Kamura São Paulo

7. Usar xampu para tipo errado de cabelo

“Hoje em dia não tem desculpa, existem diversos tipos de produtos para todos os tipos de cabelo. E é necessário mesmo usar o xampu e condicionador indicado para o seu tipo de cabelo.

Evandro Angelo, profissional do C.Kamura São Paulo

8. Usar xampu de limpeza profunda quando o seu cabelo é “oleoso”

“Primeiro é necessário entender o que é oleoso: se você lava os cabelos pela manhã e à noite seu cabelo já está com aquele aspecto de sujo, você tem um couro cabeludo oleoso. Se você consegue segurar aí uns dois dias de boa, seu couro cabeludo é normal. Segundo que, se você usa um xampu de limpeza profunda, o seu couro cabeludo entende aquilo como agressão e então, como forma de defesa, produz ainda mais óleo. O ideal é usar produtos que sejam direcionados para o problema e evitar usar muita força durante a lavagem”.

Didier Sé, embaixador da Redken

9. Não ouvir a palavra do profissional

“Não deixar o profissional expressar seu ponto de vista como visagista e chegar com uma opinião imutável no salão [é um problema]. As chances de frustração agindo assim sempre são maiores, pois o cabeleireiro não consegue oferecer 100% de seu desempenho tanto por medo quanto por falta de abertura mesmo”.

Rafael Bertolucci, embaixador da L’Oréal Professionnel

10. Usar secador muito quente em fios ressecados

“Sempre vale utilizar protetores térmicos e saber identificar qual é a saúde atual do fio. Se os cabelos tiverem sensibilizados, o ideal é usar uma temperatura mais baixa [do secador].”

Douglas Moura, técnico da Taiff/ProArt

11. Usar água muito quente na hora de lavar

“A água para lavar os cabelos precisa ser de morna a fria [para o calor não danificar os fios]”.

Evandro Angelo, profissional do C.Kamura São Paulo

12. Dormir com o cabelo molhado

“Dessa forma, o cabelo não consegue secar e, às vezes, fica úmido, o que pode causar caspa, fungos, bactérias e inclusive estimular calvície”.

Evandro Angelo, profissional do C.Kamura São Paulo

13. Deixar de hidratar os cabelos

“Hidratar os cabelos é muito importante, sem hidratação ele pode ficar ressecado, sem brilho, sem balanço ou movimento. Porém, cuidado na hidratação: passar condicionador direto na raiz também pode danificar os fios. Existem condicionadores especiais para serem aplicados na raiz, mas a maioria não é recomendada”.

Evandro Angelo, profissional do C.Kamura São Paulo