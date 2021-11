O que fazer para proteger os fios de cabelo na volta à rotina

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Aos poucos a vida está voltando ao normal e eu sei que você não vai economizar nos penteados e nas ferramentas de calor para deixar o look poderoso. E aí você me pergunta: Mas, Cintra, o que eu faço para proteger meus cabelos? Eu tenho alguns segredinhos.

Como prevenir o frizz

Pode ocorrer por desidratação ou se o fio está curto demais, se foi quebrado e se está sem umidade pelo uso exagerado do secador e da chapinha. Mas fatores externos, como exposição ao sol, cloro e outros produtos químicos utilizados em piscinas, podem potencializar o problema. Não podemos esquecer dos elásticos, principalmente os desencapados, que quebram as madeixas.

Use CC Cream com proteção térmica, pois ele forma uma película contra as altas temperaturas. Invista também em protetor solar e nos acessórios encapados, como elásticos e presilhas.

Como deixar os fios mais saudáveis

Aposte em máscara de regeneração com nanoproteínas, produtos com efeitos disciplinantes e tratamentos com aminoácidos, ácidos graxos, fontes de ômega 6 e 9. Para as crespas e cacheadas, que também usam babyliss ou o difusor, o banho de colágeno deixa os cachos mais emolientes, combate o ressecamento, a desnutrição e a opacidade, pois retém água, formando uma espécie de filme protetor.

Pode pentear os cabelos secos?

Aconselho evitar, já que se tiver nós nas pontas, pode arrebentar e deixá-los volumosos (no caso das cacheadas) ou sem definição e acentuar as pontas duplas. O ideal é borrifar um leave-in, para evitar que isso aconteça e usar escova quadrada com cerdas bem flexíveis, que inibe a quebra. Comece penteando do meio até as pontas para desembaraçar e, depois, deslize a escova por todo o comprimento.

Monte um cronograma capilar

É essencial para quem usa secador, chapinha, babyliss, faz química… Mesmo se você não tiver química, pode se beneficiar.

Reconstrução: endurece o fio. Mas nada de exagerar, o uso frequente pode até quebrar a fibra. Hidratação: confere brilho e evita a perda de água. Nutrição: traz emoliência, deixando as madeixas mais sedosas ao toque.

Como cuidar do megahair?

Reforço que o calor do secador e da chapinha pode prejudicar a durabilidade das extensões, principalmente quando você usa a temperatura muito alta e pode derreter o ponto que une a mecha ao fio natural.

O que fazer: use a prancha com uma distância de três dedos dessa junção. Aliás, uma dica que vale para todas (com ou sem megahair), na hora de passar a chapinha, separe o cabelo em mechas, coloque o aparelho na raiz e deslize até as pontas. Repita três vezes em cada mecha e não pare com o aparelho, pois você corre o risco de marcar os fios. Já o jato do secador deve ficar a uma distância de 15 centímetros da raiz.

Quais produtos você deve ter na bolsa

Alguns produtos podem ser usados para finalizar os penteados, como o spray de brilho, que cria uma camada protetora e proporciona uma ação reparadora. Só deve ser utilizado no meio e nas pontas – evite a raiz. Já o óleo de reparação é importante para deixar as pontas mais emolientes. Você pode até comprar tamanhos menores para deixar na bolsa e utilizar durante o dia.

E se você quiser saber um pouco mais se os seus cabelos estão quebrados ou são fios novos nascendo, fiz esse vídeo:

Espero que goste.