Entenda como as unhas alertam sobre sua saúde

As unhas são anexos cutâneos e formadas por diferenciação de alguns segmentos da pele. Elas possuem muita queratina e estão envolvidas no processo de proteção do organismo em relação ao meio externo.

Até mais do que a própria cútis, elas são termômetros do que está ocorrendo no organismo humano. Um exame atento a estas estruturas pode auxiliar em diagnósticos difíceis, bem como permitir um tratamento precoce de doenças internas.

Isso ocorre porque estas estruturas crescem continuamente e recebem estímulos hormonais diversos ou até mesmo alterações nutricionais, podendo interromper seu crescimento ou apresentar alterações de estrutura.

A unha normal é transparente, lisa, suave, permanecendo colada ao seu leito e apresentando crescimento contínuo. A unha das mãos demora em média de cinco a seis meses para crescer da base até a ponta, e dos pés de oito a doze meses.

É bom lembrar que existem variações individuais, relacionadas a raça, idade, ambiente, ocupação, etc. Diversas alterações na cor, aparência, superfície e crescimento podem significar problemas internos.

Tabela 1 – Doenças

Doenças Alterações nas unhas Anemia Unhas quebradiças, secas, opacas, sulcos transversais (vários), coiloniguia (formato côncavo da unha), onicólise (descolamento distal) Doenças cardíacas Unhas curvadas para baixo, alargada, coloração arroxeada e pontos arroxeados Doenças Renais Engrossamento das unhas, coloração amarelada ou cinzenta, linhas transversais esbranquiçadas, unha metade marrom e metade clara Doenças no fígado Unhas de Terry – ocorre na cirrose – cor esbranquiçada na parte proximal e coloração normal na parte distal, unha pálida amarelada, arredondamento e aumento da unha Doenças gastrointestinais Pontos hemorrágicos, unhas doloridas,frágeis e que se descolam da parte distal ou descamam Diabetes Unhas avermelhadas e com vasos na pele, engrossamento das unhas, micose, engrossamento e endurecimento das pontas dos dedos Hipertiroidismo (doença da Tiroide) Afinamento e enfraquecimento das unhas, descolamento da parte distal das unhas, abaulamento Hipotiroidismo (doença da Tiroide) Unhas opacas, engrossamento Lúpus Eritematoso Hemorragia da cutícula, manchas brancas na unha, depressão puntiformes e descolamento da parte distal da unha Reumatismo Unhas amareladas, sulcos transversais, lúnula avermelhada e engrossamento sob a unha Leucemia Unha quebradiça, hiperqueratose (engrossamento) ou perda total da unha Aids Infecção das unhas por fungos e cândida, vírus e herpes e sarcoma de Kaposi (tumor vascular)

Tabela 2 – Deficiências Nutricionais

Substância deficiente Alterações nas unhas Vitamina A Unha com aspecto de casaca de ovo, esbranquiçada e quebradiça Vitamina B12 Linhas longitudinais escurecida, cor azul enegrecida Vitamina C Hemorragia subunguenal, pontos avermelhados no leito ungueal Zinco Coloração acinzentada, cutícula seca e engrossada, descamação intensa ao redor das unhas, linhas transversais bem acentuadas Nicoitinamida B3 (pelagra – doença de alcoólatra) Linhas transversais esbranquiçadas, ausência de brilho e descolamento da parte distal da unha

Tabela 3 – Drogas

Drogas em excesso Alterações nas unhas Minociclina Cor azulada nas unhas Tetraciclina Cor marrom e descolamento distal Anticonvulsivantes Diminuição do tamanho das unhas Antidepressivo Unhas com manchas brancas Retinoídes Afinamento das unhas, leuconiguia (pontos brancos)

