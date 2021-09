Um alerta sobre o uso indevido de Roacutan para afinar nariz

O remédio chamado Roacutan, usado para o tratamento da acne, foi considerado efetivo para provocar afinamento do nariz. Mas essa afirmação se trata de um mal-entendido, que causou grande impacto e frustração.

Veja também: Este é o principal erro cometido pelas pessoas com pele oleosa

O Roacutan contém uma substância chamada isotretinoína, que age nas glândulas sebáceas, diminuindo o tamanho das mesmas. Esta substância vem sendo usada há muitos anos com grande sucesso no tratamento da acne grave e também em outras doenças inflamatórias da pele.

Seu uso não tem nenhuma aplicação no afinamento do nariz. O que ocorre é que existe um quadro dermatológico chamado rinofima, que é caracterizado por hipertrofia das glândulas sebáceas, provocando um aumento delas, com aspecto inestético. O uso da isotretinoína, nesse caso, provoca a diminuição dessas glândulas e melhora a hipertrofia nasal.

Esse remédio também pode ajudar no processo de cicatrização e talvez alguns cirurgiões plásticos utilizem como recurso suplementar no pós-operatório. O fato é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) publicou nota de esclarecimento sobre os perigos e restrições ao uso da isotretinoína.

Continua após a publicidade

“Vídeos divulgados por jovens em redes sociais que sugerem o uso indevido de um medicamento para, supostamente, deixar o nariz mais fino preocupam a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Em esclarecimento divulgado à população, a entidade reitera que, até o momento, não há pesquisas ou estudos científicos válidos que reconheçam segurança e eficiência nesta prática que tem sido alardeada”, diz a nota.

“Em diferentes redes sociais, jovens aderiram a um desafio que viralizou. Somadas, as hashtags “roacutancheck” e “roacutanchallenge” chegam a 29 milhões de visualizações. Nos vídeos, os participantes alegam que tiveram o nariz remodelado após a ingestão da droga, o que não possui comprovação cientifica e coloca em risco a saúde do seu usuário”, informa ainda o comunicado.

Acompanhamento médico é essencial

É importante salientar que essa medicação não deve ser utilizada sem receita e acompanhamento médico especialista. Antes da sua ingestão há necessidade de avaliação por exames laboratoriais que comprovem que não há alterações da função hepática e do perfil lipídico. Ele não deve ser utilizado quando há disfunção hepática, pois é metabolizado pelo fígado. Também é um medicamento teratogênico, principalmente no início da gravidez, podendo provocar má-formação fetal.

Existe um controle rigoroso para a venda desse medicamento, em que é exigida a receita médica, mas que pode estar sendo violado por mercados irregulares. A automedicação é perigosa por vários motivos e nesse caso envolverá riscos à saúde e também ao feto, quando for o caso.

O medicamento Roacutan é indicado para acne grave e precisa de exames prévios para sua utilização. O remédio Roacutan não afina o nariz. Converse com o seu médico e não pratique a automedicação.