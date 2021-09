Sua mão e pescoço têm a mesma idade que você?

A pele do corpo todo envelhece não só pela idade, mas também pelas agressões internas e externas que ocorrem no dia a dia durante toda a vida. O pescoço e as mãos são áreas sensíveis pois estão muito expostas ao meio ambiente, sofrendo danos constantes pela radiação solar e poluição entre outros.

O pescoço também chama a atenção devido à papada que configura excesso de gordura localizada muito frequente na população em geral. Além disso o pescoço também pode ser manchado, avermelhado e apresentar rugas horizontais muito marcantes.

A textura da pele do pescoço pode ser áspera e irregular, o que também representa envelhecimento e perda de qualidade tecidual. A mão, por sua vez, vai apresentando manchas acastanhadas e vermelhas que são chamadas de manchas senis e estão relacionadas à fragilidade dos vasos e aumento da quantidade de melanina. A gordura diminui substancialmente, deixando as mãos descarnadas e com muitos vasos aparentes.

Existem algumas intervenções que são interessantes para cuidar da qualidade da pele e prevenção dos danos tanto no pescoço como nas mãos. Essas regiões em geral são esquecidas quando comparadas com outras áreas como rosto.

Cuidados com as mãos

Usar hidratantes e cremes com ácidos e antioxidantes uma vez ao dia.

Usar filtro solar com número alto sempre que se expuser ao sol.

Tratamento das manchas

São utilizados lasers que têm o objetivo de emitir uma luz cujo alvo são os pigmentos de cor marrom e de cor avermelhada.



Após a destruição dos pigmentos a eles são eliminados e a pele apresenta crostas que são eliminadas em cerca de sete dias.

Tratamento para o afinamento e descarnamento da mão

São usados bioestimuladores como hidroxiapatita de cálcio que melhora o espessamento da pele.

O produto é introduzido com agulhas e espalhado na região subdérmica, preenchendo os espaços e estimulando a produção de colágeno com melhor qualidade.

Cuidados e tratamento para o pescoço

Usar cremes com hidratantes, vitaminas, peptídeos estimuladores uma vez ao dia.

Usar filtro solar com hidratante sempre que se expuser ao sol.

Tratamento da flacidez

O pescoço não tem boa sustentação e fica flácido com facilidade.

Podem ser utilizados bioestimuladores como hidroxiapatita de cálcio ou ácido polilático.

Também podem ser usados o ácido hialurônico para o tratamento das linhas horizontais dessa área.

O ultrassom microfocado é um ótimo aparelho para estimular o colágeno, promovendo melhoria com uma sessão anual.

Os fios de PDO conseguem promover efeito lifting e também de estímulo de colágeno e são uma ótima opção para o tratamento da região do pescoço.

Cuide de sua pele!