Vovó fofolete deu uma missão à família ao viver com Alzheimer

Essa é mais uma história de uma neta que cuida da avó diagnosticada com Alzheimer. A grande diferença é que Nanda, que criou o perfil (@nandaevovo) no Instagram muito antes de as vovós invadirem as redes sociais na pandemia, tem uma forma muito amorosa de fazer isso. Em vez de se lamentarem das agruras de uma das doenças mais temidas do envelhecimento populacional, Nanda e a mãe Maria cuidam de Dona Mida com altas doses de carinho e muita risada.

Descendente de imigrantes alemães, Amida Guesser Besen, que completa 90 anos em fevereiro, trabalhou duro na roça por longos anos, mas hoje vive com a filha e a neta em São José, cidade da grande Florianópolis. Sem condições de contratar uma equipe de profissionais para auxiliar no dia a dia da matriarca da família, que precisa de ajuda para praticamente todas as atividades, Nanda optou por ficar em casa integralmente com a avó e acabou virando uma espécie conselheira de outras famílias que passam por questões parecidas.

Conhecida como “Vovó Fofolete da Internet” – só Deus sabe exatamente como esse apelido surgiu –, Dona Mida é fã de Silvio Santos, adora um sertanejo universitário (ninguém é perfeito!) e mistura o português com um dialeto alemão antigo, o que deu origem ao bordão “Tudo stram, nada labich”, que significa tudo ótimo, nada ruim. Na escala de fofurômetro elas certamente atingem o topo.

A dupla de neta e vó também está no YouTube com o canal Nada e Vovó!

