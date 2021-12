“Tenho o ano que eu quiser”: veja por que esta vovó viralizou na internet

Você provavelmente já viu essa senhorinha arretada dizendo que tem “o ano que quiser”, quando lhe perguntam sua idade. Sim, eu fiquei com a Dona Rosa no meu arquivo de favoritos por longos meses até descobrir quem era ela, graças à ajuda de um seguidor lá no Instagram (me segue lá no @nataliadornellas).

Do outro lado do perfil estava sua filha Socorro que teve o maior prazer em me apresentar à mãe e fazer uma chamada de vídeo para que eu pudesse confirmar que ela é danada mesmo.

A senhorinha divertida, que a gente vê neste vídeo que viralizou e noutros que a filha posta em seu Tik Tok, é exatamente assim, não se trata de uma personagem criada para atrair cliques, seguinetos ou patrocinadores.

Rosa Alves do Nascimento, mais conhecida como Dona Moca, nasceu em 4 de março de 1934 e é viúva há 6 anos. Ela vive no município de Algodão de Jandaíra, no interior da Paraíba, com 2 de seus 31 netos. Teve 10 filhos (2 falecidos) e comemora 30 bisnetos, por enquanto.

Sua rotina não é diferente da de outras idosas ativas de sua idade. Acorda cedo, faz café, prepara algo para o almoço, assiste um bocadinho de TV e adora, adora, ir para a frente de casa conversar com as vizinhas (lembra da Dona Delila de quem falei numa coluna já)

Diante da minha insistência em relação a seu humor, a filha reforça: “Ela sempre foi engraçada, brincalhona e bem-humorada, apesar dos desafios da vida, não tinha tristeza para Dona Rosa. As caretas e isso de dar a língua começou realmente na velhice. E sua memória já inicia um pequeno esquecimento, ela lembra coisas bem antigas, e esquece do presente”.

“Pensar em Dona Moca é pensar em caretas, animação, felicidade, alegrias, é pensar em uma senhorinha que pra ela não existe idade, ela vai ter sempre 20 anos, como diz nos vídeos. É pensar em forró, em dançar, é pensar em envelhecer com saúde, com a autoestima vibrante. É isso”, finaliza orgulhosa.