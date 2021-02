Aos 90 anos, Dona Maria José faz sucesso com esta receita de pão de queijo

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Para contar a história de Dona Maria José, a vó Maisé, eu contarei com a ajuda da neta Fernanda Spadinger, uma psicóloga que de tão apaixonada pelos velhos resolveu trabalhar formando cuidadores profissionais.

Mulher à frente de seu tempo, Dona Maisé saiu de Itapecerica, MG, ainda mocinha, para estudar na capital. Na cidade grande, morou no pensionato das freiras, e estudou magistério no instituto de educação, onde trabalhou a vida toda, até se aposentar como supervisora.

Quem conversa com ela percebe o quanto o estudo foi importante e é motivo de orgulho. Maria José é daquelas mineirinhas que não comem o final das palavras e nem usam expressões brejeiras, como euzinha! Parece estar sempre dando uma aula diante de uma turma lotada.

Casou-se com um rapaz de sua cidade, e com o seu trabalho na escola, acabava ganhando mais do que ele, mas isso não foi uma barreira para o casal. Ela sempre o ajudou nas contas e incentivou a estudar também. Juntos, tiveram um único filho, que é médico, e dois netos, uma psicóloga e um delegado de quem tem um orgulho imenso.

Hoje em dia vó Maizé é viúva e vive com a irmã̃ mais velha, a Tia Nana, que não se casou e dedicou a vida a cuidar da mãe delas, a Dona Margarida.

Aos 90 anos, ela se mantém superlúcida, dá notícia de tudo, e cozinha delícias como um pão de queijo caseiro, cuja receita resolveu dividir com os leitores de CLAUDIA, pois era segredo de estado até então. Tome nota e perceba que há um ingrediente surpresa.

Deu fome aí? Confira a receita:

Pão de Queijo da Vó Maisé

Parte 1

2 copos de polvilho azedo

1 copo de polvilho doce

1/2 copo de Óleo

1 copo de leite

Ferva e escalde o polvilho

Parte 2

2 copos de queijo canastra e um pouco de parmesão, para dar gosto

4 ovos

Coloque uma batata cozida no meio da massa para dar liga e depois leve ao forno médio por cerca de 30 minutos, a depender da potência do seu forno.



Confira o bate-papo com ela no Instagram :

