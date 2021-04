Muito provavelmente Gerald Straford vai ser ranqueado pelo Google como o vovô da Gucci, mas esse simpático inglês de 72 anos já era alguém na fila do pão de queijo muito antes de se tornar estrela da campanha da coleção Gucci Off The Grid, feita em parceria com o site Highsnobiety.

Pescador que trocou os peixes grandes pelos vegetais enormes, Gerald viralizou quando seu sobrinho, Stephen, criou uma conta no Twitter (@geraldstratfor3) para que ele pudesse interagir com outros grandes produtores de vegetais, lá no longínquo ano de 2019.

A magia aconteceu quando postou uma foto de antes e depois de sua primeira safra de batatas. Em 72 horas, a publicação atingiu 70 mil curtidas e seu perfil na rede de mensagens curtas virou sensação. Hoje ele “alimenta” seus mais de 250 mil seguidores, naquela rede, com dicas de cultivo, anedotas de ex-pescador e muito bom humor.

Conhecido como “o rei do vegetal”, o morador de Costwolds, no interior da Inglaterra, já ganhou vários prêmios na área da horticultura, inclusive o segundo lugar num concurso mundial por suas cenouras gigantes.

Afastado do convívio social em função da pandemia, ele disse ao High Snobiety que sua opção é sempre pela alegria e pelo bom humor: “Se você sorri, o mundo todo sorri com você. Se você chora, chora sozinho”. Daí se vê que sua fama precede a Gucci e não é só mais um hype.