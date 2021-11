Conhecida como “Furacão”, Julia Hawkins começou a correr aos 100 anos

Aos 105 anos, Julia Hawkins acaba de se tornar a atleta mais velha a competir numa prova dos 100 metros rasos e entrou para o livro dos recordes. Conhecida como “Furacão”, a esportista que começou a correr aos 100 anos (sim, você leu certinho!), competiu num torneio de masters na Louisiana, nos Estados Unidos, com uma torcida repleta de amigos e familiares na arquibancada;

Seu feito mais recente não é o único a exaltar sua longevidade nos esportes. Aos 101 anos, ela já havia quebrado outro recorde mundial ao completar a prova dos 100 metros rasos em incríveis 40,12 segundos

“Foi maravilhoso poder rever tantos familiares e amigos. Mas queria ter terminado em menos de um minuto”, brincou Hawkins no final da prova.

Um pouco de história

Hawkins nasceu em fevereiro de 1916, num rigoroso inverno do Wisconsin. Teve três empregos para conseguir terminar a faculdade, graduando-se em educação no ano de 1938, na Louisiana State University. Casou-se com Murray, um colega da universidade com que viveu por 70 anos. Eles se casaram pelo telefone, em dezembro de 1941, após o bombardeio de Pearl Harbor, onde ele estava alistado.

O casal teve quatro filhos, além de três netos e um bisneto, que estão sempre na torcida pela corredora que usa florzinha no cabelo, aonde quer que vá.