Como inserir detalhes da história dos noivos à decoração do casamento

Diretora de arte de CLAUDIA, criadora do blog 500 Dias pra Casar (@500diaspracasar) e stylist de casamentos

e você é noiva, aposto que já leu em algum lugar que uma das primeiras etapas para planejar seu casamento é definir o seu estilo. As opções são abrangentes e, geralmente, se enquadram em categorias, como clássico, moderno, romântico ou minimalista, entre outras generalizações.

Talvez isso até faça sentido para algumas pessoas, mas me causou certo estranhamento quando eu estava organizando o meu casamento. Toda vez que me perguntavam “Qual é o seu estilo?”, eu travava. Sentia que não me encaixava em nenhum desses rótulos ou, pelo menos, não por inteira. Sempre gostei muito de misturar tendências e, geminiana que sou, não conseguia escolher uma coisa só.

A definição de estilos é uma prática comum no ramo porque, até certo ponto, facilita a tomada de decisões e norteia os fornecedores. No entanto, limitar a escolha dos casais a apenas um estilo nem sempre é a melhor – e, muito menos, a única – saída.

Interpretações mais profundas e personalizadas resultam em casamentos incrivelmente belos e cheios de significado. Existe um movimento novo no mercado para disseminar essa ideia entre os noivos e guiar os fornecedores.

Recentemente, conheci Aline Druda, designer e especialista em identidade de casamentos à frente da Nós Wedding. Depois de trabalhar na concepção de grandes eventos como Rock in Rio e Comic Con, ela se dedicou ao live experience design ou “design de experiências ao vivo”, em tradução livre.

A técnica envolve uma abordagem de criação que propõe uma visão unificada dos componentes de um evento. O objetivo é garantir que a linguagem dos elementos visuais, desde o palco até os guardanapos, seja clara e coerente.

Aline decidiu aplicar esse conceito a eventos sociais e desenvolveu uma metodologia específica para atender noivos. “Em eventos menores, a complexidade do projeto não necessariamente diminui. Na verdade, o poder de comover as pessoas por meio do design aumenta, já que cada detalhe tem um porquê e isso raramente passa despercebido”, diz ela.

Em vez de definir um estilo genérico, Druda usa a história dos noivos como ponto de partida para a criação da estética do evento. A personalidade dos dois é representada de maneira simbólica e aplicada no convite, na papelaria, na sinalização e em outras peças gráficas.

“Atendi um casal que carregava uma história de força e precisou que o mundo desse muitas voltas para que o amor deles se firmasse com tamanha intensidade. Transformamos cada vivência marcante em selos diferentes, como se representassem viagens de uma vida. Os selos foram usados nos envelopes dos convites e levaram esse storytelling até cada um dos convidados”, conta.

Desenvolver uma identidade autêntica em vez de escolher um único estilo garante uma experiência harmônica, onde cada pedacinho se encaixa, formando um grande quebra-cabeças. Não tenha medo de nadar contra a corrente e se inspire na poesia que existe na sua história de amor.”

