O que pedir na lista de casamento ou enxoval do casal?

Diretora de arte de CLAUDIA, criadora do blog 500 Dias pra Casar (@500diaspracasar) e stylist de casamentos

1. Vapt-vupt

Se paciência não for uma virtude do casal, cogite o saca-rolhas elétrico, que abre a garrafa de vinho preferida em 9 segundos e ainda vem com acessórios para servir e preservar a bebida.

Abridor de Vinhos Philco PAV01I, Philco, R$ 199,90 – compre aqui!

2. Coringa

Escolha um aparelho de jantar liso e elegante para garantir versatilidade na hora de pôr a mesa.

Aparelho de jantar New Tripoli 42 peças, Home Style, Camicado, R$ 1 399,99 – compre aqui!

3. De conchinha

Nada como um edredom macio, que faz qualquer cama parecer de hotel de luxo, para curtir os momentos relaxantes a dois.

Cobertor Queen Piemontesi, Trussardi, Extra, R$ 929,90 – compre aqui!

4. Sonho de consumo

Mesmo sem nunca ter batido um bolo na vida, esse é um eletrodoméstico que dá gosto só

de deixar exposto na bancada.

Batedeira Stand Mixer Artisan, KitchenAid, R$ 2 249,10 – compre aqui!

5. Haja luz

Uma boa iluminação é essencial para tornar a casa mais aconchegante. Um lustre ou luminária com design marcante transforma o ambiente instantaneamente.

Átomo Luminária Teto, Tok Stok, R$ 635 – compre aqui!

6. Tim-tim!

Não faltarão motivos para comemorar a nova fase. Um belo conjunto de taças dura a vida inteira.

Jogo de Cristal com 6 Taças para Champanhe, Prime Home Decor, R$ 348 – compre aqui!

7. Spa juntinho

Transforme o banho num verdadeiro momento de relaxamento. Toalhas gigantes e fofinhas que mais parecem um abraço são obrigatórias.

Jogo de Toalhas Valentina Air Buddemeyer Verde 5 Peças, Etna, R$ 189,90 – compre aqui!

Pela nossa diretora de arte @loribaronibosio, stylist de casamentos e criadora do blog @500diaspracasar

