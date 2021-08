Silicone no pênis

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Amiga, já ouvi de um tudo nessa vida, mas essa semana uma querida sessentona foi ao meu bazar (estou sempre inventando um dinheiro extra) e papeamos sobre o seu ex-marido. Juntos viveram quase 40 anos no maior respeito e se separaram amigavelmente, nenhum barraco.

Até ela descobrir que ele a trocou por uma cafona de 24 anos. Aquele clássico, né? O intrigante pra ela é que seu homem já não dava muito no couro e mesmo sendo sugar daddy para a mocinha, ficou pensando sobre o rala e rola do novo casal de pombinhos. Maridos 60+ com pênis flácido e sem muito “enchimento” optam cada vez mais pela cirurgia de prótese peniana.

Foi o caso dele. Parece que é razoavelmente simples e o sujeito ganha um volume aparente na calça comprida e uma performance na cama já que é ideal para homens que não podem tomar viagra.

Tem um cartão de visitas mais avantajado e , nessa idade, qualquer espuma vira sabonete em barra, entenderam a piadinha? Porém o intrigante é que – ainda casados com suas mulheres de origem, muitas 50+, eles omitem delas a cirurgia oferecendo-as uma semaninha num spa na serra ou alugam uma casa em Búzios para a mulher ir com suas amigas.

Nesse meio tempo eles engordam o pirulito e fazem um teste drive com as horizontalmente disponíveis. Testada a prótese que garante ereção e não cancela a ejaculação, eles voltam pro mercado sexual dando uma banana para as suas esposas.

Então fiquem atentas. Se seus maridos sessentões virarem – do dia pra noite os homens mais generosos do mundo já sabe: tem silicone no pau! Dica da Kika: comprem logo seus vibradores, ressignifiquem sua sexualidade e passem a olhar os homens na obra. Em tempos de mulheres de Cabul, temos que aproveitar a nossa liberdade ao máximo.