Nevoeiro neural

Atualizado em 7 out 2020, 15h56 - Publicado em 7 out 2020, 16h00

Juro que nunca tinha ouvido falar e se tivesse, acharia que era um termo da meteorologia. Hoje define também a confusão mental de algumas mulheres no pré-climatério ou já menopausadas. Tem tanta coisa que acontece nesta fase – calorão, insônia, falta de libido, aumento de peso –, mas juro que essa não me caiu bem.

Investigando um tico aqui, outro acolá, vejo que ando mesmo tendo lapsos. Dos mais bobos como “Onde está a chave do carro que estava aqui?”, “Ué, não comprei creme de leite nesta ida ao supermercado?”, “Alguém viu meus óculos?”, até essa maluquice maior de esquecer um compromisso no Zoom; deixar de ver uma Live agendada; jurar que marcou os exames e dar um no-show total.

Ando assim. E eu que vivia reclamando que minha mãe me enlouquecia com os apagões dela, vou pelo mesmo caminho. Mas o importante aqui é ficar ligado nas informações sobre a falta de hormônio no corpo. A gente desdenha e acha que a menopausa só tem a ver com a vida sexual e com a falta do viço da pele, mas é muito além. Precisamos falar mais e mais sobre essa fase da vida. Estudar, googlar, ler e perguntar aos nossos médicos.

O interesse deve começar pelos 35 anos e, a partir dos 40, fazer parte da rotina mensal entender as mudanças pelas quais nosso corpo passa. Minha sugestão é você passar por um check-up, mas também fazer um “confere” caseiro. Eu tiro minha roupa no espelho e, por mais que me mortifique com a imagem do meu corpo mais velho, pelancudo e desabado, quero saber dos meus gargalos.

A pele está mais cheia de pintas de muitas cores; os pelos que eu depilava com frequência agora rareiam e eu estou com algumas alterações de pele como umas bolinhas, um enrugado mais seco e umas bolotas novas. Dá muita dó ver que o nosso equipamento está avariado, mas juro que prefiro olhar tudo à luz da verdade do que um dia, levar um susto sem volta. Te convido a descer essa ladeira, mas sem perder o humor e o amor próprio afinal pode estar nublado, mas talvez não seja tempestade chegando.

